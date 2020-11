A Fazenda 2020: o que esperar da formação da roça de hoje?

Terça-feira (10) é dia de formação de roça em A Fazenda 2020, na Record TV. Um dos eventos mais aguardados do reality show promete inúmeras reviravoltas. Isso porque, Biel, fazendeiro da semana, segue fazendo mistério quanto sua indicação à roça. A lista do manda-chuva, no entanto, é extensa: Jojo Todynho, Stéfani Bays, Mariano, Jakelyne Oliveira e Lipe Ribeiro são apenas alguns nomes.

Quem Biel vai indicar à roça em A Fazenda 2020?

Biel também terá um novo trunfo em mãos durante o programa ao vivo. O peão venceu uma atividade patrocinada em A Fazenda 2020 e terá um poder extra para usar durante a formação da roça. Além disso, o funkeiro já deu a entender que entre Jojo, Mariano e Jake está a sua provável indicação.

Poderes do lampião de MC Mirella

MC Mirella, dona do lampião dos poderes, vai movimentar o jogo com as chamas vermelha e verde. Na chama vermelha, por exemplo, o público votou e escolheu através do TikTok que quem tiver este poder terá que dar R$ 10 mil para outro peão. Além disso, indicará o quarto roceiro. Ou seja, a tradicional dinâmica do resta um, não haverá essa semana. Já na chama verde, o público e os participantes só saberão o poder no programa ao vivo.

Votos da casa

Jojo Todynho aproveitou uma conversa sobre votação para antecipar a Lucas Maciel que essa semana vai votar nele em A Fazenda 2020. “Amigo é sério, na terça-feira eu não tenho em quem votar, então eu vou votar em você”. Disse a cantora, que em seguida amenizou afirmando que ele também pode votar nela. “Eu não vou precisar, você já vai tá na roça. Relaxa!”, respondeu ele, aos risos.

Stéfani Bays deve votar em Mariano à roça de A Fazenda 2020. Isso porque, a ex-De Férias com o Ex se mostrou revoltada após o intérprete de Camaro amarelo fazer piada sobre seu nariz e aparência física durante gravação do Hora do Faro. “Ele tem um problema de ‘sem noção’. Eu não gosto que falem do meu nariz”, disse ela. Já Mirella criticou o comportamento do cantor. “Eu achei desnecessário o comentário dele. Não se critica aparência de ninguém, ainda mais em público”.

A Fazenda 2020: Jake e Mariano são um casal sem química; entenda

Raissa Barbosa não chegou a comentar abertamente sobre quem será o seu voto, mas a peoa teve desentendimentos com Tays Reis na semana passada. A affair de Biel criticou o fato de a ex-vice Miss Bumbum ter salvado Mariano ao invés dela na dinâmica do resta um de A Fazenda 2020. Por outro lado, é esperado que Tays devolva o voto para a rival.

Lucas Selfie se mostrou incomodado por Jojo ter declarado voto nele em conversa na sala de estar na presença de outros peões. Para o ex-pânico, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? usou de uma estratégia para influenciar os outros participantes a votarem nele. O peão, no entanto, está na Baia, e não poderá ser votado pela casa.

Por fim, os votos da maioria dos participantes de A Fazenda 2020 estão fechados. Na sede, a expectativa dos peões é que as preferências de cada um comecem a ficar em evidência durante a formação da roça.