A Fazenda 2020 termina na noite desta quinta-feira (17), em 100º dia de confinamento. Na grande final do reality show rural, quatro peões disputam o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão: Biel, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Mas, além do prêmio máximo, o que se sabe sobre a grande final da atração? Confira no DCI.

Logo no início da edição, um peão será eliminado, dando espaço para uma final com 3 participantes. Além disso, os melhores momentos de cada finalista serão exibidos para o público e para os próprios participantes que estarão nos estúdios de A Fazenda 2020, em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo.

Outra novidade é que Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, vai comandar o retorno do quadro Vale a Pena Ver Direito, sucesso do extinto Legendários. No quadro, o comunicador vai zoar os principais momentos vividos pelos peões, dando espaço para uma análise em câmera lenta. A participação do Mionzinho, personagem de Victor Coelho, não foi confirmada.

A grande final de A Fazenda 2020 também mostrará o último dia dos peões na sede do reality. O que inclui uma ação comercial que será gravada durante o dia.

O terceiro colocado da décima segunda temporada do confinamento será anunciado na sequência, deixando os dois últimos finalistas para o último bloco. A produção de A Fazenda 2020 ainda promete uma série de novidades para o último episódio e todas estão guardadas a sete chaves.

Como foi formada a grande final?

Diferentes de outras edições, a produção de A Fazenda 2020 não deixou nenhum peão ir à final sem antes passar por uma roça. No domingo (13), por exemplo, duas berlindas de três foram formadas. Biel, Jojo e Lidi Lisboa em uma. Lipe, Stéfani e Tays Reis em outra.

A votação para a primeira roça já foi aberta do mesmo dia, com eliminação de Lidi no dia seguinte. Já na terça-feira (15), Tays deixou o jogo, dando espaço para os quatro finalistas disputarem o prêmio de R$ 1,5 milhão de A Fazenda 2020.

Votação A Fazenda 2020

Quem está na final de A Fazenda 2020 é Jojo Todynho, Biel, Lipe e Stéfani. Os peões disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão e a votação já está aberta na Record. Desta vez, o telespectador deve escolher quem vai vencer a competição. A final será realizada na edição ao vivo da de quinta-feira (17), quando será revelado quem ganha A Fazenda 2020. Para votar, basta acessar www.afazenda.r7.com/a-fazenda-12/votacao, e selecionar a pessoa que você deseja que ganhe o programa.

A Fazenda 2020: Jojo, Biel, Stéfani ou Lipe, quem deve ganhar?