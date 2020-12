A Fazenda 2020: o que tem no programa de hoje? Tudo o que sabemos

Faltando 5 dias para a grande final de A Fazenda 2020, a produção do reality show preparou uma série de novidades para o programa. Neste domingo (13), por exemplo, a atração será ao vivo com uma prova especial valendo prêmios. Além disso, a volta dos participantes já eliminados do reality show.

Cartolouco joga bastão em Mion e assusta apresentador

Roça em A Fazenda 2020

O programa de hoje também será marcado com a décima quinta formação de roça. Os peões serão pegos de surpresa na sede de A Fazenda 2020 com a entrada ao vivo de Marcos Mion, apresentador do reality show. A dinâmica da formação, ao que tudo indica, será de forma direta, uma vez que não tem mais fazendeiro.

Durante a madrugada, todos os participantes já eliminados de A Fazenda 2020 retornaram à sede para uma prova especial. Os peões que ainda estão no jogo escolheram dois peões para formarem um trio cada. No entanto, dois sobraram: Luiza Ambiel e Carol Narizinho. As peoas, entretanto, tiveram função importante com as cartas mágicas que vão influenciar na formação da roça de logo mais.

Quem venceu a prova final de A Fazenda 2020

A íntegra da prova final de A Fazenda 2020 será mostrada na edição deste domingo. Lipe Ribeiro desbancou Biel e ganhou um carro 0KM. Além disso, os seus ajudantes, Raissa Barbosa e Lucas Selfie, embolsaram R$ 20 mil cada.

A prova final incluiu inúmeros desafios como encaixar bolinhas ao final de um tabuleiro, tirar corda de uma garrafa sem derrubar a bolinha, entre outros. Alguns peões também embolsaram o prêmios no valor de R$ 10 mil.

Em tempo, o programa mostrará a entrada dos eliminados do reality show e a reação dos finalistas da reta final com a volta dos colegas. A prova foi gravada durante a madrugada e terminou por volta das 8h da manhã após inúmeras pausas técnicas da produção de A Fazenda 2020.