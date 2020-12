A Fazenda 2020: objetos icônicos da temporada decoram cenário de Mion

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, usou a criatividade para repaginar os estúdios do reality show. Para isso, o comunicador pegou objetos marcantes de diversos momentos do confinamento e está montando o seu próprio museu nessa reta final de jogo. Veja quais objetos e suas histórias já foram reaproveitados por Mion.

Garrafa amassada por Jojo Todynho em A Fazenda 2020

No dia 30 de setembro, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? não se segurou e colocou toda raiva contra Biel pra fora. A peoa pegou sua garrafinha e amassou na pia da cozinha da sede de A Fazenda 2020 enquanto gritava. “Botei o ódio pra fora, pra eu não fazer besteira! Agora o pau vai torar, entendeu?!”, disparou ela. O objeto, é claro, entrou para o museu de Mion.

Hidratante da Raissa Barbosa

No mesmo dia, após o momento de fúria de Jojo, Raissa, que havia sido a mais votada pela casa em mais uma manobra de combinação de votos, explodiu. A ex-vice Miss Bumbum pegou um hidratante corporal e saiu pela casa jogando nos homens. Cartolouco, Biel e Julaino Ceglia ficaram cobertos pelo creme. A embalagem ficou em destaque no cenário do apresentador.

Doce de leite da Luiza Ambiel

Em 6 de outubro, Luiza Ambiel caiu no choro após uma discussão com Jojo Todynho por causa de um pote de doce de leite. Isso porque, Jojo havia alertado a modelo para que não degustasse todo o doce, uma vez que outros participantes iriam querer comer em outro momento.

Na área externa da casa, Luiza foi à lágrimas. “Se eu não como uma colher desse, eu não vejo nunca mais. Eu estou muito chateada, com muita raiva e eu não vou comer mais”, disse a ex-peoa em A Fazenda 2020, na ocasião.

Bolsa de Jakelyne Oliveira em A Fazenda 2020

No sábado (28) de novembro, Jakelyne Oliveira surtou e brigou com Tays Reis que discutia com Biel por sua causa. Na ocasião, Tays havia reclamado que Biel não a amava e que só queria curtir o momento, dando a entender que Jake teria passado tal visão para ela.

“Sentimento de apaixonada é muito diferente de: ‘eu não consigo dormir e não sentir nada pela pessoa’”, disse Jake. “Amiga, você não falou isso. Apaixonada não. Você falou em não sentir nada pela pessoa”, retrucou Tays, que completou: “Não foi isso Jake, que a gente conversou. Apaixonada foi a palavra que eu mais briguei com o Gabriel. Não foi isso”.

Jake então pegou sua bolsa estudantil que fazia parte do figurino da festa High School e saiu rumo à sede aos berro. O objeto também entrou para o museu de Mion.