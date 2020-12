A Fazenda 2020: pai de Luiza Ambiel morre aos 79 anos

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Morreu aos 79 anos na tarde desta quarta-feira (02) Antônio de Jesus Baptista, pai de Luiza Ambiel, ex-participante de A Fazenda 2020. O patriarca da modelo lutava contra um câncer de intestino e fígado há alguns anos. O DCI teve acesso a informação de que ele estava internado em um hospital de Indaiatuba, interior de São Paulo, há algumas semanas.

O pai de Ambiel teve uma piora no estado de saúde no início da tarde de hoje, indo a óbito por volta das 15h. Por meio de sua assessoria, Luiza agradeceu o carinho dos fãs e profissionais da imprensa. No entanto, a equipe da famosa destacou que a ex-peoa está abalada e na companhia da filha, Gabriela.

Luiza Ambiel deve ir a Indaiatuba no fim da tarde para participar do sepultamento do pai. Não foi informado se haverá velório devido a segunda onda de Covid-19 no Brasil, em especial em São Paulo e no interior do estado.

Participação de Luiza Ambiel em A Fazenda 2020

Luiza foi uma dos destaques de A Fazenda 2020, reality show em que se tornou a sexta eliminada com 11,01% dos votos válidos. A ex-Banheira do Gugu foi protagonista de inúmeras brigas, o que inclui um barracos com Mariano, Jakelyne Oliveira, Biel e Raissa Barbosa.

Já na semana de estreia, durante uma atividade surpresa valendo prêmios, a então peoa foi tirada do game por Biel e impedida de ganhar um carro 0KM. O que a deixou revoltada na ocasião, afirmando que o cantor usava sua ‘pomadinha dos lábios’ e depois a tirava de atividades valendo prêmios.

Em uma formação de roça, Jake citou a filha de Luiza durante barraco com a famosa em A Fazenda 2020. Já na sede, Luiza declarou que não partiu pra agressão, pois fez oração antes. “Não senhora. Muito rápido o seu reconhecimento. Ainda tá doendo em mim. Não senhora! Eu não dormi a noite, entendeu? Eu não dormi a noite, e eu só não pulei no seu pescoço ontem quando você puxou a minha filha porque graças a Deus eu tinha feito oração antes”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -