Enquete A Fazenda 2020: parcial já indica 2º eliminado do reality

JP Gadêlha, Luiza Ambiel e Lidi Lisboa estão na segunda roça de A Fazenda 2020. Na primeira berlinda do reality quem deixou a sede foi Fernandinho Beat Box, que recebeu a menor intenção de votos e perdeu a disputa para Raissa Barbosa e Lucas Cartolouco. Quem será o novo eliminado? De acordo com o resultado parcial da enquete do Jornal DCI, uma mulher está em perigo.

Enquete A Fazenda 2020 – Parcial

Segundo o resultado parcial da enquete do Jornal DCI, Luiza Ambiel é a participante de A Fazenda 2020 que corre mais risco de ser eliminada. A atriz recebeu 45% dos votos.

A segunda pessoa mais votada da enquete, até o momento, é Lidi Lisboa, somando 27%. Com apenas 17% dos votos, JP Gadêlha ocupa o terceiro lugar.

Quem escapou da roça?

Carol Narizinho venceu a Prova do Fazendeiro na noite de quarta-feira (23) e conseguiu fugir da berlinda da semana de A Fazenda 2020. Durante a disputa, os peões tiveram que moer cana para poderem encher baldes que liberavam placas com letras. O primeiro a completar a palavra “fazendeiro”, vencia.

Ao retornar para a sede, a digital influencer recebeu o cobiçado chapéu das mãos de Rodrigo Moraes, com quem já havia se desentendido. “Provei que tenho sangue nos olhos?”, desafiou a peoa, que contou não ter gostado do comentário do apresentador durante a formação da segunda roça de A Fazenda 2020. Rodrigo rebateu dizendo que Carol não precisava provar nada para ele e completou: “Não foi bom pra você?“. A discussão não foi muito longe, pois a participante decidiu continuar sua comemoração por vencer a prova.

Veja os votos da segunda roça de A Fazenda 2020