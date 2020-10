A Fazenda 2020: pela 2ª vez, Juliano chora e ameaça desistir do programa

Na quinta-feira histórica de votação suspensa, o jornalista esportivo Juliano Ceglia caiu no choro no confinamento rural A Fazenda 2020. Em conversa com o participante Lipe Ribeiro, o peão revelou que pensa em jogar tudo para o alto e desistir do prêmio de R$ 1,5 milhão.

Enquanto aguardam o programa ao vivo começar, os participantes ficam isolados na sede a espera da chamada do apresentador Marcos Mion. Nesse meio tempo, Juliano sentiu a pressão do que é estar em confinamento, e desabafou com o ex-MTV. Aos prantos, ele disse que a saudade dos filhos está grande, e por isso já aguenta mais o rumo que o jogo está andando. “Não aguento mais isso, tô no meu limite, quero ir embora. Quero ver meus filhos”, lamentou o jornalista para o colega de confinamento.

O ex-‘De Férias Com o Ex’ tentou consolar o jornalista, que estava chorando desesperadamente. Lipe pediu para o colega de confinamento ficar calmo. Ele inclusive tentou convencer Juliano a não desistir do jogo. “Calma, vai dar tudo certo”, aconselhou.

A Fazenda 2020: Segunda vez que Juliano pensa em sair do jogo

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Essa não é a primeira vez que o jornalista chora de desespero e fala em desistir do programa. Na ocasião, ele chegou a desabafar com as já eliminadas Carol Narizinho e Luiza Ambiel, e disse que a saudade dos filhos estava grande, e por isso não via motivo para continuar no jogo. “Não, eu não dou mais conta não”, lamentou .

“Vai passar rápido. Ju, pelo amor de Deus, é pro seu bem, pro bem dos seus filhos”, argumentou Ambiel, a fazendeira da semana. “Doido, às vezes bate essas bads, mas passa”, apoiou a ex-peoa Narizinho.

“Não, eu não vou bater sino, eu vou deixar rolar, mas eu me arrisco, entendeu. Eu falei pra ele assim, nessa última roça, que eles tavam lá e tal, eu tava com uma invejinha branca, sabe, a um passo de casa. Matheus sabe a quanto tempo eu tô falando isso”, revelou o peão, enquanto estava sozinho na mesa da cozinha.

Pressão do jogo?

Um dos fatores para o jornalista estar desanimado dentro do confinamento A Fazenda 2020, seja a pressão do jogo, principalmente nas últimas semanas. Logo depois que começou a treta entre Raissa Barbosa e Mirella, formou-se um novo grupo intitulado ‘minoria’. A funkeira e também Victória se uniram a Biel e Juliano Ceglia contra a casa.

Depois veio a eliminação de Luiza Ambiel, outra aliada do quarteto e a coisa ficou feia. Era uma resposta para todos. Mas, o pior estava por vir. Após o efeito carro do som invadir as redondezas da sede, dizendo, exclusivamente para Mirella a seguinte informação: “Atenção Mirella: Se afaste do Biel e do Juliano. Confie apenas na Stéfani. Estamos com vocês, Sterella (nome do ship entre as duas peõas) em A Fazenda 2020.