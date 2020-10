A Fazenda 2020: Pela 2ª vez, peões bebem álcool em gel e levam punição

A madrugada no reality A Fazenda 2020 começou agitada para os participantes da sede. Logo no final da festa ‘Emojis’, todos tomaram um punição, devido Lipe Ribeiro e Victória Villarim beber álcool em gel pela segunda vez. Vem ver qual foi a punição e o que mais rolou na 4ª festa do programa.

A 4º festa do reality A Fazenda 2020 começou pegando fogo no feno! Entretanto, o clima animado do início, não aconteceu no final. Logo depois do fim da festa, na madrugada deste sábado (3), Lipe Ribeiro e Victória Villarim ingeriram a substância não permitida, pela segunda vez, e a casa toda recebeu a punição de ficar 48 horas sem gás. Os recipientes com o conteúdo espalhados, são para uso de higienização e não podem ser usados ou levados para a sede. Como foi o início da festa?

Primeiramente, vamos relembrar o começo da festa. Contudo, a festa com tema “Emojis” começou com show live de MC Kekel, que comandou o palco do reality com canções de sucesso do funk nacional. Ele inclusive, foi atração especial da festa que rolou a madrugada deste sábado (3). Quem também deu uma passadinha no telão de A Fazenda 2020, foi o influenciador David Brazil, que deixou uma mensagem bem animadora para os peões. Ele pediu que todos “aproveitem a festa, pois o povo quer ver beijo na boca”.

A Fazenda 2020: Lipe e Victória bebem álcool em gel

Essa não é a primeira vez que os participantes de A Fazenda 2020 ingerem álcool em gel no reality. O ex-’De Férias Com o Ex’, Lipe Ribeiro, já está familiarizado com a substância e sabe que ela não pode ser ingerida ou levada para dentro da sede. Dito isso, mesmo assim ele resolveu arriscar, ao lado de Victória, experimentou novamente. Após o fim da festa, Lipe Ribeiro, então, sugeriu a Victória para tomarem um gole de álcool em gel.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Vamos tomar um álcool em gel?”, perguntou. “Vamos”, respondeu Victória. “Não. Vocês são doidos”, disse Carol Narizinho. Em seguida, o empresário pegou um frasco de álcool em gel, comemorou por ser de limão siciliano, passou nas mãos da peoa e ingeriu direto do frasco. “É forte, né?”, questionou. “Nossa. Mas eu não queria”, lamentou Victória, mas já era tarde demais.

Veja o momento da cena

Que mania o Lipe Ribeiro tem de tomar o álcool em gel da casa, hein? Será que vai rolar punição? 🔥😶 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ejoDfjbrqZ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

Peões ficam 48 horas sem gás em A Fazenda 2020

Contudo, a sirene tocou e o fazendeiro Juliano Ceglia fez o anúncio: “Segundo a página nove do manual de sobrevivência, todos os frascos de álcool em gel não podem ser espalhados pela Fazenda. Devem ser usados apenas para fins de higienização. Pelo descumprimento da regra, vocês vão ficar 48 horas sem gás”.

A punição chegou, mas Juliano não estava em seu melhor momento para anunciar a penalidade aos peões! Vem ver 😬😂 #FestaAFazenda Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/TTSM7THETc — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 3, 2020

“Poxa, quem fez isso?”, questionou Lucas Maciel. “Quem te botar na roça!’, disparou Jakelyne Oliveira. “Agora não adianta mais. Amanhã pegamos lenha para o fogão”, alertou Mariano, que também bebeu álcool em gel na festa “Shippados”.

Após o anúncio da punição dentro do quarto da sede, Lipe Ribeiro pediu desculpas aos peões e informou que ficará responsável por buscar a lenha. “Foi mal, gente. Deixem que assumo meu erro. Vou buscar a lenha para nós (nos dias de punição)”, disse o peão. “Meu Deus, foi só uma lambidinha”, lamentou Victória.