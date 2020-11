A Fazenda 2020: peoas criticam mudança de comportamento de Jake

Stéfani Bays se mostrou chateada com o distanciamento de Jakelyne Oliveira em A Fazenda 2020. Na tarde desta segunda-feira (16) , a ex-De Férias com o Ex disse acreditar que será a indicação da fazendeira na formação da roça essa semana. Isso porque, para ela, a peoa teria se afastado dela para ter motivos de indicá-la à berlinda.

Stéfani fala de postura de Jake em A Fazenda 2020

“Eu sei que a Jake se afastou de mim, ela não olha na minha cara, porque no fundo ela quer votar em mim sem culpa. A gente sempre conversou muito, ela me ignora, eu também não vou atrás, ignoro. Não vou ficar atrás bajulando ninguém que voltou fazendeira”, disse a peoa em conversa com Lidi Lisboa e MC Mirella.

Lidi compreendeu a colega de confinamento e fez uma análise sobre o jogo de Jake nessa reta final de confinamento. “A única coisa que eu senti e não gostei é que os quatro [Biel, Tays, Jake e Mariano] estão auto suficientes. Eles criaram o mundo deles”, disse a protagonista de Jezabel.

A maquiadora então seguiu tecendo duras críticas a Jake. “É muito fácil ignorar alguém que nunca foi pra roça ainda e grudar em quem já voltou de três”, disparou ela, em clara referência a Biel e Tays, que já retornaram de três berlindas ao longo de A Fazenda 2020.

Enquanto Stéfani e Lidi criticavam o quarteto, Mirella ficou calada observando a conversa das colegas de confinamento e preferiu não opinar. Nas últimas semanas, aliás, a cantora se afastou de Biel e do já eliminado Juliano Ceglia após receber mensagem do carro de som pedindo para que ela assim fizesse. No entanto, a estrela não atribui a sua mudança de postura no jogo ao episódio.

"Não olha na minha cara", diz Stéfani sobre Jake 🔥 No quarto, peoas avaliam a mudança de comportamento da Fazendeira nos últimos dias 🤔 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo em https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/d9gn65p27z — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 16, 2020

Casais unidos

Essa semana, Jakeline Oliveira e Mariano se uniram a Biel e Tays Reis em A Fazenda 2020. Os casais se aproximaram após Tays solicitar que a Miss Brasil não prejudicasse mais o seu ficante. Isso porque, até então a peoa não era próxima ao cantor e o criticava fortemente.

O ponto alto dessa aliança de jogo surgiu após uma interferência de Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020. Durante uma interação antes da prova de fogo, o comunicador falou sobre prioridades no confinamento e questionou aos peões se eles teriam alguma. Jojo Todynho foi a primeira a afirmar que independente de qualquer situação, a primeira pessoa que ela protegeria no jogo é Mateus Carrieri. Jake, no entanto, afirmou que só tem Mariano e Tays como prioridades.

A Miss Brasil, logo após Mion encerrar a interação, pensou bem e decidiu que ela precisava proteger a amiga Tays e suas prioridades. Que no caso, seria também Biel. Já Tays concordou com a colação da amiga e decidiu proteger Mariano. Os casais, então, se uniram e se afastaram de outros jogadores.