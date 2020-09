A Fazenda 2020: peões bebem álcool em gel e levam punição gravissíma

A madrugada no reality A Fazenda 2020 começou agitada para os participantes da sede. Logo no final da festa ‘Shippados’, eles tomaram um punição por beber álcool em gel. Vem ver o que mais rolou na terceira festa do programa.

A terceira festa do reality A Fazenda 2020 começou pegando fogo no feno! Entretanto, o clima animado do início, não aconteceu no final. Logo depois do fim da festa, Lipe Ribeiro e Mariano criaram um drink maluco com álcool em gel. No entanto, o problema, é que os recipientes com o conteúdo, são para uso de higienização e não podem ser usados ou levados para a sede. Mas qual a punição?

Primeiramente, vamos relembrar o começo da festa. Contudo, a festa com tema “Shippados” começou com show live de Felipe Araújo, que comandou o palco do reality com canções de sucesso do sertanejo. Ele inclusive, foi atração especial da festa que rolou a madrugada deste sábado (26). Dentre o repertório, teve sucessos como: “Espaçosa Demais”, “Residente”, “Atrasadinha” e “Mala é Falsa”.

eles bebendo alcool em gel, MEU DEUS. É ISSO QUE DA COLOCAR POUCA BEBIDA #AFazenda12 #AFazenda #FestaAFazenda CANCELEM O PLAYPLUS" pic.twitter.com/emO8YbKQVe — Reidoreality (@rei_do_reality) September 26, 2020

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas, qual foi a punição recebida em A Fazenda 2020?

O primeiro a experimentar a tal bebida foi o peão Lucas Selfie, que após ingerir, aprovou. Em seguida, Mariano disse: “Tem 70% álcool. Bebam”. Nesse meio tempo, os participantes estavam a maioria deles na piscina da sede, e foi então que a sirene dispara. Alguns gritaram: “punição”, e outros: “O que aconteceu?”.

24 horas sem água encanada em A Fazenda 2020

Contudo, a fazendeira fez o anúncio: “Segundo a página nove do manual de sobrevivência, todos os frascos de álcool em gel não podem ser espalhados pela Fazenda. Devem ser usados apenas para fins de higienização. Pelo descumprimento da regra, vocês vão ficar 24 horas sem água encanada”.

Mais uma punição?

Como se não bastasse, eles levando outra punição por descumprimento das regras. Ao passo que todos caminharam para a sede, uma nova sirene disparou em sinal de alerta. Carol Narizinho comunicou aos peões, que por descumprimento da regra do microfone, todos ficariam mais 24 hora sem água encanada. Ou seja, no total, 48 horas.

Mariano doidão após ingerir álcool em gel

O sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz, foi um dos responsáveis pela punição na casa. Ele e o participante Lipe Ribeiro foi quem fizeram o drink. Como resultado, ele protagonizou uma cena hilária na madrugada deste sábado (26). Ainda com a bebida no sangue, o cantor começou a fazer cambalhotas e dançar pela casa. Veja a cena: