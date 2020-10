A Fazenda 2020: peões combinam de ignorar e isolar Luiza Ambiel

Luiza Ambiel arranjou muitas confusões em A Fazenda 2020. As mais recentes aconteceram no fim de semana do reality show rural, a peoa se desentendeu com vários colegas de confinamento. A paciência de alguns participantes já esgotou, o que acabou gerando uma combinação: esquecer da existência de Luiza.

Peões de A Fazenda 2020 combinam de ignorar Luiza

Em conversa na casa da árvore, peões de A Fazenda 2020 conversaram sobre a convivência com Luiza Ambiel e Lipe Ribeiro sugeriu: “só a gente esquecer que ela existe nessa casa”. “Estou fazendo isso, está dando certo”, disse Jakelyne Oliveira. “Ignora máximo, total”, aconselhou o ex-De férias com o ex. “Vou ignorar”, afirmou a miss.

ai se isso fosse com jojo, mirella, stefani, jake, mariano, raissa ou qualquer outro favorito dessa casa. vocês estariam caindo em cima! seja com qualquer pessoa, isso não se faz com ninguém! ninguém merece ser ignorado e julgado dessa forma LUIZA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/NMyigxCilD — isabela. (@fckshipps) October 19, 2020

Internautas criaram hashtag ‘Luiza merece respeito’

Nas redes sociais, alguns internautas que acompanham A Fazenda 2020 não concordaram com a atitude dos peões. Parte do público do reality show rural discordou da sugestão de Lipe, de ignorar Luiza. A hashtag ‘Luiza merece respeito’ foi criada no Twitter e usuários da rede social opinaram sobre o assunto.

Porém, não foi apenas os fãs da peoa de A Fazenda 2020 que participaram da hashtag, internautas que concordaram com Lipe também escreveram suas avaliações sobre a participante.

Quem já foi excluído entende o que a Luiza está passando. Estão dizendo que vão fingir que ela não existe e não fazer comida pra ela, ela não cometeu nenhum crime pra estar sofrendo assim, vai me dizer que vocês nunca fizeram uma fofoca? LUIZA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/2d7szMSOvH — Wallace Guilherme 🖤 (@WallaceComenta) October 19, 2020

Ninguem. Merece. Passar. Por. Isso. LUIZA MERECE RESPEITO pic.twitter.com/2vwi4Tk4mZ — Ja cancelaram a Luiza hoje?🛁👃🐝☯️👜🥩🐜🌶️ (@Nobreguer14) October 19, 2020

Lipe falando na casa da árvore pra se fazer que a Luiza não existe. E todos concordaram. Gente como o ser humano é desumano.

LUIZA MERECE RESPEITO — Doce de leite da Luiza Ambiel🛁⚡💃 (@Joycebahls) October 19, 2020

Hipocrisia ver o povo subir a tag LUIZA MERECE RESPEITO sendo que a véia ñ respeita ngm pic.twitter.com/zjcxQ1i0D6 — triste e lindo 😳👍🏻 (@tthiagovv) October 19, 2020

Luiza merece respeito depois de tudo que ela fez?????

uma pessoa falsa que compra briga com todo MUNDO? pic.twitter.com/d6W90ssYfV — milly🇧🇷🏴/AG6ISCOMING (@moonlingth_) October 19, 2020

Nossa, vocês acreditam em qualquer vt que as pessoas fazem, né? A mulher tá desde o começo fazendo a caveira de todo mundo da casa e agora eu tenho que ter dó que ela "tá sozinha"? (O que nem é verdade) Não consigo me importar com essa ceninha "luiza merece respeito"#afazenda12 pic.twitter.com/cDpmMDgxIv — nação toddynho (@missbumbumfake) October 19, 2020

Como foram as brigas recentes de Luiza?

Peoa se desentendeu com Mateus em ao vivo de A Fazenda 2020

Durante uma dinâmica ao vivo com Marcos Mion, os participantes tiveram que classificar uns aos outros. Mateus Carrieri revelou que estava decepcionado com Luiza Ambiel, que fofocou sobre Mariano e Jakelyne em papo com Biel. O ator discordou da atitude da peoa de A Fazenda 2020, o que gerou um conflito entre a dupla.

“Me surpreendi com a Luiza, todo mundo percebe. Parei de falar com ela por algumas atitudes e ainda não tive a oportunidade de conversar. A gente se conhecia lá fora, não tinha uma grande amizade, mas tinha história. Algumas atitudes me decepcionaram”, revelou o peão. “Assim, não é ele que não quer falar comigo. Também não quero falar com ele. Acho que a atitude dele também me decepcionou. Ele chegou no quarto e perguntou se eu tinha falado [para o Biel]. Disse que sim, ele virou e falou : ‘que feio'”, reclamou a participante de A Fazenda 2020.

Jakelyne e Luiza fizeram barraco em ‘Hora do Faro’

Durante um quadro do programa Hora do Faro, Luiza e Jakelyne perderam a paciência e bateram boca. Luiza acusou a miss de não ser uma boa amiga, por desejar a eliminação de Biel, affair de Tays, sua companheira no programa.

luiza e jakelyne tretando 👀 pic.twitter.com/E8QxgttyQB — cris dias (@crisayonara) October 18, 2020

Lipe chamou Luiza de fofoqueira

Luiza e Lipe discutiram durante a mesma dinâmica que gerou confusão entre Jakelyne e a atriz. O ex-MTV classificou a peoa de A Fazenda 2020 como ‘fofoqueira’ e enquanto rolava a dinâmica, a dupla discutiu. “Inclusive, se colocar ‘fofoqueiro’ no dicionário, vai achar: Luiza Ambiel”, disparou o carioca.

lipe: "se colocar fofoqueiro no dicionário vai achar luiza ambiel" pic.twitter.com/fSBhtr64Tf — cris dias (@crisayonara) October 18, 2020

