A Fazenda 2020: peões criticam prova do fazendeiro e produção

Os peões de A Fazenda 2020 criticaram a última prova do fazendeiro criada pela produção do reality show nesta quinta-feira (10). A disputa não foi compreendida pelos peões, além de ter confundido a própria organização do reality show, que voltou atrás sobre a vitória de Jojo Todynho. A prova está sendo reavaliada.

A Fazenda 2020: Record é criticada por telespectadores após ‘erro’

“Foi a prova mais estranha que fiz na vida”, disse Stéfany Bays, que também disputou o chapéu de fazendeiro com Lipe Ribeiro e a cantora. Logo em seguida, Jojo tentou explicar a confusão gerada na prova.

“O que aconteceu? O Lipe mirou na Teté e ela nele. Eles ficaram na rivalidade entre os dois e sobrou a minha cor. Sobrou 4 minha e 1 dela. A cor que sobrasse era o fazendeiro”, contou a intérprete de Que Tiro Foi Esse?, que foi repreendida pela colega de confinamento.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Não. A gente não ficou em rivalidade. A gente entendeu o quê? Que quem derrubasse a cor primeiro seria o fazendeiro. Aí, ele começou a mirar na cor roxa, que era minha e eu na cor verde”, explicou. “Então vocês não entenderam a explicação. O que sobrasse no painel era o fazendeiro”, retrucou Jojo.

Lipe pede revisão da prova do fazendeiro em A Fazenda 2020

Lipe Ribeiro deu detalhes de como a prova funcionou e explicou que pediu uma revisão para a produção de A Fazenda 2020. “A prova estava tão bagunçada, que não dava pra ir pra um lado e nem pro outro. Era um circuito, a gente parava com as bolinhas e mirava nas cores do negócio que ia girando. A gente entendeu o quê? Quem mirava numa cor eliminava o outro. Ele ficou mirando na roxa e eu na verde. Eu pensei: ‘eu derrubei todas as verdes e pensei que ele falaria que eu seria o novo fazendeiro’. Aí, ele falou que a cor amarela sobrou e a Jojo era a nova fazendeira. A gente pediu explicação da prova”, iniciou.

“Eu pedi revisão. Tava caindo muito verde, que era o meu, e a Teté mais rápida. Falei ‘vou jogar na Teté’ e começou eu contra a Teté. Só que a Teté quebrou o verde e acabou o meu primeiro. Ou seja, era pra eu sair, só que não tinham que tinha quebrado meu e eu tirei a Teté. Era pra Teté ter continuado. Era pra vocês duas continuarem. Não dava pra saber o que tava quebrado ou rachado. Muito mal feito. Nada dava pra saber”, completou Lipe.