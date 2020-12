Os eliminados de A Fazenda 2020 retornaram à sede do reality show em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo, no fim da tarde deste domingo (13). Os famosos ficaram na área externa da sede, enquanto os que ainda estão no jogo (Jojo, Biel, Tays, Stéfani, Lipe e Lidi) ficaram no quarto principal. Após a produção autorizar, todos se reencontraram para um amigo secreto patrocinado.

Amigo oculto em A Fazenda 2020

A dinâmica especial de fim de ano e de A Fazenda 2020 contou com muitos abraços e declarações dos peões. Além disso, a produção disponibilizou um buffet com salgadinhos diversos, além de bebidas tropicais.

Durante o amigo secreto, Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, surgiu no telão e iniciou a dinâmica. Uma marca patrocinadora disponibilizou inúmeros presentes para que os eliminados do reality show, ainda no hotel, escolhessem. No entanto, a loja toda não foi liberada, apenas um produto de cada tipo, sendo que por vez, os peões iam escolhendo o presente do amigo oculto. Sem direito a escolher o que não estava na lista disponibilizada pela marca patrocinadora. Além disso, era proibido escolher o que já havia sido tirado por outro participante.

Mirella, que no reality show A Fazenda 2020 discutiu com Lidi Lisboa, tirou a ex-rival. Em uma das brigas, a atriz protagonista de Jezabel chegou a chamar a cantora de 360 de ‘vaca’. Ao fazer a apresentação do seu amigo oculto, a funkeira relembrou as brigas com a famosa.

“É uma pessoa que a gente brigou aqui dentro, foi uma coisa que marcou, mas depois fiquei chocada com a aproximação.”, disse a intérprete de Ice. O presente escolhido de Mirella para Lidi foi um microondas moderno. Saiba quem tirou quem:

Quem tirou quem no amigo secreto?

Fernandinho Beat Box tirou Lipe Ribeiro – presente: caixa de som

Lipe Ribeiro tirou Rodrigo Moraes – presente: violão

Rodrigo Moraes tirou Mirella – presente: notebook

Mirella tirou Lidi Lisboa – presente: microondas

Lidi Lisboa tirou Mariano – presente: jogo de panelas

Mariano tirou Raissa Barbosa – presente: TV

Raissa Barbosa tirou Luiza Ambiel – presente: faqueiro

Luiza Ambiel tirou Mateus Carrieri – presente: bicicleta

Mateus Carrieri tirou Carol Narizinho – presente: tablet

Carol Narizinho tirou Biel – presente: câmera subaquática

Biel tirou Fernando Beat Box – presente: fritadeira elétrica

Lucas Selfie tirou Jojo Todynho – presente: luvas de box

Jojo Todynho tirou Juliano Ceglia – presente: cafeteira

Juliano Ceglia tirou Jakelyne Oliveira – presente: smartwatch

Jekelyne Oliveira tirou Lucas Selfie – presente: aspirador robô

JP Gadêlha tirou Tays Reis – presente: uma lavadoura

Tays Reis tirou Stéfany Bays – presente: assistente pessoal chromecast

Stéfani Bays tirou JP Gadêlha – presente: cadeira de gamer

Victória Villarim tirou Cartolouco – presente: controle xbox

Cartolouco tirou Victória Villarim – presente: toca disco