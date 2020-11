A Fazenda 2020: produção libera e peões recebem pizza de aplicativo

Os peões de A Fazenda 2020 foram contemplados com uma noite de pizza na noite de hoje (23). Uma marca de fast-food enviou enviou mais de 10 pizzas para a sede do reality show em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Jojo Todynho, fazendeira da semana, foi a responsável por passar o comunicado aos peões. Veja galeria de fotos ao final do post.

Na mensagem, a marca brincou com o fato dos participantes de A Fazenda 2020 ‘ficarem o dia todo falando em comida’. Jojo ficou intrigada com a frase e refletiu à mesa enquanto cortava um pedaço da iguaria italiana. “A gente pensa o dia todo em comida…”, questionou ela.

Lidi Lisboa se mostrou resistente a se sentar à mesa. Isso porque, a peoa acredita que será alvo de Jojo na formação da roça nesta terça-feira (24). “Vem Lidi”, gritou Jackeline Oliveira. “Pode ir comendo, eu vou depois”, respondeu a atriz que protagonizou Jezabel, logo em seguida. A negativa de Lidi veio após Jojo dizer que estava esperando a peoa.

Apesar de ter resistido a se sentar à mesa, Lidi voltou atrás alguns minutos depois. No entanto, a peoa se sentou na cabeceira da mesa de jantar, distante de Jojo que estava na outra ponta. A peoa comeu somente pizza de brócolis e de sobremesa optou por uma opção de chocolate.

Mais momentos do jantar em A Fazenda 2020

Durante a noite de pizza, Jojo Todynho brincou que seria convidada para lançar uma promoção de desconto da marca de fast-food. Já Raissa Barbosa embarcou na brincadeira e simulou fazer merchandising.

Quem também se mostrou contente com a surpresa comestível foi Jake. A peoa declarou: “Eu não sou de tomar café, mas amanhã eu faço questão de comer uma fatia de pizza gelada. Eu amo pizza gelada”, disse a Miss Brasil enquanto degustava a iguaria italiana em A Fazenda 2020.