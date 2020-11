Os peões de A Fazenda 2020 participaram de uma atividade especial na tarde desta quarta-feira (18) valendo um almoço. A produção convocou todos os participantes para a sala de estar, onde passaram instruções. Já na área externa da casa, Jakelyne Oliveira, fazendeira da semana, leu a dinâmica do jogo.

Primeiramente, os peões foram divididos em duas equipes: verde claro e verde escuro. Em desafio, eles tinham que acertar posição de implantes, e em seguida responder a um quiz com quatro perguntas sobre o assunto. Detalhe, em menor tempo possível. Sendo que com acertos o tempo era subtraído, enquanto com erros eram adicionados alguns segundos.

Antes disso, foi feito um sorteio para definir os grupos em A Fazenda 2020. Na equipe verde claro estavam, Mateus Carrieri, Raissa Barbosa, Biel, Lipe Ribeiro, Tays Reis e Mirella. No verde escuro, Jake Oliveira, Jojo Todynho, Lidi Lisboa, Stéfani Bays e Mariano.

Ao final da dinâmica, a equipe verde claro venceu por diferença de 1 segundo. 01:59, contra 02:00. Com isso, os integrantes da equipe vencedora ganharam um almoço especial na área externa da casa.

Jojo venceu atividade anterior em A Fazenda 2020

Jojo Todynho saiu vencedora em uma atividade patrocinada na tarde desta terça-feira (17). Em suma, na prova que exigiu sorte e estratégia dos peões, eles tinham que fazer cartadas em cores ao contrário. Surpreendentemente, a intérprete de Que Tiro Foi Esse? levou a melhor na dinâmica e ganhou uma tarde de lanche.

A peoa, que está na roça juntamente com Mateus Carrieri, MC Mirella e Stéfani Bays, teve que escolher duas pessoas para participar da refeição. Mateus e Mariano foram os escolhidos da cantora.

Em tempo, Jojo pediu desculpas para Jake por não a ter escolhido para o lanche. Isso porque, dentre duas atividades valendo comidas especiais, a fazendeira não foi contemplada com nenhuma vitória. No entanto, Jake se mostrou compreensível com a colega de confinamento em A Fazenda 2020.