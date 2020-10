Os participantes confinados do reality A Fazenda 2020, resolveram recriar uma cena icônica que aconteceu na 6ª edição do programa da Record TV. Em resumo, se trata de uma cena de coreografia, que mostra os participantes da época em conjunto, dançando em ritmo.

Na edição de número 6, mostra os confinados do reality rural na área externa da sede, coreografando uma dança que parecia, de acordo com a imagem, um ritmo de street dance. É possível ver alguns dos ex-peões como: Andressa Urach, Bárbara Evans, Scheila Carvalho, Gominho, Mateus Verdelho, Yudi Tamashiro, Marcos Oliver e outros.

A Fazenda 2020: peões recriam cena de dança de edição passada

Primeiramente, a cena exibida entre os confinados desta edição, mostra eles em conjunto, dançando em um estilo street dance. No entanto, nem todos os participantes estão na imagem. Somente é possível ver: Jojo Todynho, Mateus Carrieri, Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa, Lipe Ribeiro, Mariano, Tays Reis e Lidi Lisboa.

Entretanto, a cena de dança em questão, bombou na web após a roça passada, onde acabou eliminando de vez a participante Luiza Ambiel. Mas, como comemoração pela volta do ator Mateus Carrieri, os peões resolveram agradecer o público que votaram de forma diferente, ou melhor, um pouco parecida com a edição de número 6. Contudo, com a liderança do próprio ex-roceiro, a peãozada comemorou muito em coreografia. A cena é icônica, e os passos de dança parecem muito.

Veja!

Como foi a volta de Mateus da roça em A Fazenda 2020?

Definitivamente, a volta de Mateus Carrieri da roça, que eliminou a atriz Luiza Ambiel, foi uma das melhores cenas até agora. O exemplo, disso é foi a reação de Jojo Todynho ao ver o amigo abrindo a porta. A funkeira não tem o costume de levantar do sofá para comemorar o retorno dos colegas de confinamento ou até mesmo para comemorar quando um participante de A Fazenda 2020 vence a Prova do Fazendeiro ou qualquer que seja a atividade. No entanto, na fatidica noite, foi histórica de todos os fatores. Pela primeira vez, a funkeira saiu do sofá gritando e correndo para comemorar com a volta do colega. Ao lado dela, estavam os mesmos que aparecem no vídeo de dança: Jakelyne Oliveira, Raissa Barbosa, Lipe Ribeiro, Mariano, Tays Reis e Lidi Lisboa.

Quem foi o vencedor da 6ª edição de A Fazenda?

A sexta temporada do reality ‘A Fazenda’, da Record TV, revelou a vencedora, a modelo Bárbara Evans, que enfrentou a advogada Denise Rocha e o ator Marcos Oliver na final do programa, levando para casa o prêmio de 2 milhões de reais. Na atração, ela teve um relacionamento com o modelo Mateus Verdelho. Os dois protagonizaram diversas cenas quentes no reality. Mas, também fez muitos barracos com a ex-peoa, Andressa Urach.