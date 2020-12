A Fazenda 2020: peões reencontram ex-participantes em prova; assista

Em A Fazenda 12, durante a madrugada de hoje, os 14 ex-peões finalmente reecontraram os participantes. Marcos Mion reuniu todos os que ainda seguem na disputa com os eliminados e pegou o público de surpresa. Será que rolou mais fogo no feno? Vem ver.

Quem deve vencer o reality?

Como foi o reencontro em A Fazenda?

Surpreendendo Lipe Riberto, Biel, Tays Reis, Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Stéfani Bays a volta dos eliminados foi de muita emoção. Quando estavam na área de jogos, Mion chamou os 14 eliminados que estavam confinados em um hotel, antes de voltarem para Itapecerica, São Paulo.

“Bem-vindos a prova final do Fazendão. Olha só que prova final sensacional que a gente preparou de vocês. E pra essa noite ficar completa, não pode faltar todos os peões que completaram a temporada”, disse o apresentador.

Com o anúncio, os peões ficaram pasmos e não acreditaram quando viram os ex-colegas retornando na reta final. “Meu Deus! Eu estou chocada!”, disse Tays Reis.

Prova misteriosa em A Fazenda

Após 2 horas de espera, a prova que foi anunciada em uma live de Marcos Mion, aconteceu. No entanto, a disputa não foi informada no PlayPlus, plataforma de A Fazenda 12.

Por isso, no Twitter, foram várias as reclamações dos internautas sobre a demora para o começo da disputa. Além disso, durante a live, o apresentador disse que não sabia se a prova seria exibida por completo. Ele afirmou que teriam apenas alguns ‘flashs’, o que também irritou a web. Inclusive, a entrada dos ex-participantes também não foi avisada. Só se sabia que a prova aconteceria neste domingo (13).

A prova final do programa contou com a participação dos 20 peões desta 12ª temporada. “Bem-vindos a prova final do Fazendão. Olha só que prova final sensacional que a gente preparou de vocês. E pra essa noite ficar completa, não pode faltar todos os peões que completaram a temporada”, disse o apresentador.

Durante a longa disputa, que começou em torno das 3 horas, os peões competiram por prêmios.

Lipe Ribeiro vence prova e ganha carro zero

Na disputa de A Fazenda, Lipe Riberto desbancou Biel na prova. Ele conquistou um carro zero ao lado da sua equipe formada por Lucas Maciel e Raissa Barbosa. Os amigos ganharam R$20 mil reais cada um.

Os times foram escolhidos pelos participantes que ainda seguem no jogo. Para sua equipe, Biel havia chamado Rodrigo Moraes e Cartolouco, mas perderam o duelo com o ex-De Férias Com o Ex. Vale destacar que está é a última semana do reality que dará o prêmio de R$1,5 milhão ao vencedor.

Após a prova, participantes deixam A Fazenda

Assim que a disputa terminou, os ex-peões deixaram A Fazenda, para que o jogo continuasse. Após a eliminação de Mateus Carrieri, restam seis na disputa pelo prêmio milionário. Para essa semana, a grande final está marcada para o dia

