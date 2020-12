A Fazenda 2020: peões reencontram familiares e se emocionam

A Fazenda 2020 promoveu o reencontro dos finalistas com os seus familiares na tarde desta quarta-feira (16). Em uma ação patrocinada, Jojo Todynho, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays viram de longe um representante de suas famílias. O momento foi marcado por muita emoção.

A produção de A Fazenda 2020 pediu para que todos os finalistas se dirigissem à área externa. De surpresa, Jojo viu a melhor amiga, Renata. A intérprete de Que Tiro Foi Esse? não segurou a emoção e se declarou: “eu te amo”. Já Stéfani recebeu a visita de sua mãe. A ex-MTV gritou descontroladamente e tentou se aproximar da matriarca. No entanto, não foi possível.

Os reencontros continuaram. Lipe recebeu a visita da namorada, Yá Burihan. Na casinha da árvore, o peão a pediu em casamento e ela aceitou. Lipe se emocionou ao ponto de ter a lente removidos dos olhos. Por fim, Biel, viu a irmã e não escondeu o sorriso, além das lágrimas.

Os gritos da Teté ao encontrar a mãe dela! 🗣♥️ FOCO, FOCO E FOCO! #StéfaniCampeãhttps://t.co/uGn3oGMd7upic.twitter.com/6OX3L7ytmw — STÉFANI BAYS 🎪 (@astefanibays) December 16, 2020

A Fazenda 2020

Devido a pandemia de Covid-19, os participantes finalistas não foram autorizados a ter contato físico com os seus familiares. Os reencontros aconteceram à distância. Todos os representantes dos finalistas foram testados contra o coronavírus antes da entrada na sede do programa em Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. Ainda não se sabe eles estarão na grande final de A Fazenda 2020.

Os finalistas ganharam um almoço especial de Natal logo após a saída de seus representantes da sede de A Fazenda 2020. Antes da refeição, todos receberam uma caixa de presente com uma carta da família. Os peões leram as declarações e receberam algumas informações externas sobre como estão seus familiares. Todos não tinham notícias do mundo externo há três meses.

Em tempo, A Fazenda 2020 chegará ao fim na noite desta quinta-feira (17) dando ao grande vencedor o prêmio de R$ 1,5 milhão. O segundo colocado do programa ganhará um carro 0KM.