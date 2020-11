A Fazenda 2020: peões trollam Jojo com cocô e a peoa se chateia

Nesta sexta-feira (6) em A Fazenda 2020, alguns participantes resolveram fazer uma pegadinha com a funkeira Jojo Todynho. Enquanto a peoa dormia na sala, os peões que estavam no quarto tiveram a ideia de colocar café em um peça de roupa da funkeira, para dar impressão de ter feito suas necessidades na cama.

A brincadeira começou nesta tarde com Lucas Selfie, Tays Reis, Lidi Lisboa, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays. Para dar a impressão, os peões utilizaram água, papel higiênico e café. MC Mirella escolheu a peça de roupa, que estava na cama de Jojo. Enquanto Selfie dissolvia o café na pagua, Mirella pegou uma calcinha vermelha da peoa.

Jojo é trollada em A Fazenda 2020

Depois de todos concordarem com a brincadeira, o youtuber Lucas Selfie chegou com uma caneca na mão, que segundo ele, tinha um pouco de água, café e papel higiênico para ter a ‘forma’ de cocô. Para dar veracidade na cena, os peões escolheram Lidi Lisboa para a personagem que teria o papel da ‘reclamona’. Também envolvida, Tays Reis lembrou que ele [o plano] não deveria ser mirabolante. Stéfani Bays disse que Lidi Lisboa deveria fingir que estava brava e reclamar do mau cheiro com a dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’.

Lidi então foi até a sala, onde Jojo estava, e seguiu o plano. O objetivo era fazer com que Jojo percebesse que a atriz de Jezabel, estivesse brava com alguma coisa. No entanto, na volta para o quarto, ela disse que fez a cena, mas Jojo estava dormindo. “Eu acho que ela tá dormindo. Mas ela viu que eu tô irritada”, contou a atriz. “É, tem que ir aos pouquinhos”, completou Selfie em A Fazenda 2020.

Olha só a cara de quem vai pregar uma peça em Jordana 🤐😂💥 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡️https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/iOqmRcqvFH — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 6, 2020

Essa "trollagem" tem até ensaio, com direito a atriz profissional 😂🤐💥 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡️https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/6amyQvPkQF — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 6, 2020

Jojo se chateia com bullyng

Parece que a tal brincadeira com o cocô não deu muito certo. Ao entrar no quarto para se arrumar para a festa de hoje a noite, a funkeira pareceu estar chateada com a situação. Jakelyne foi a primeira que percebeu o estado de Jojo, que sugeriu aos peões para falar a verdade para ela.

Lidi, por sua vez, achou que a brincadeira foi longe demais e poderia ser considerado um bullying, já que a fisionomia de Jojo não estava feliz. Após Jake pedir, Lucas, Lipe e companhia fora até a peoa dizer a verdade, que tudo não passou de uma brincadeira antes da festa com tema ‘street’.

Mas, sem falar uma palavra, Jojo ouviu e continuou andando, sem risadinhas. Mas, ao que parece, a funkeira ficou mais chateada com a ex-MTV Stéfani Bays, que teria sido grossa com ela o dia todo.