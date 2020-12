A Fazenda 2020: peões vão curtir sertanejo na festa ‘Share’

Após a eliminação de Jakelyne Oliveira, os peões vão curtir mais uma festa em A Fazenda 2020 na noite desta sexta-feira (04). Dessa vez, o tema do evento será Share (compartilhar, em tradução para o português). A trilha sonora ficará por conta do gênero musical sertanejo.

Para animar os peões, a produção de A Fazenda 2020 convidou nomes como Naiara Azevedo, Tierry e a dupla Thaeme e Thiago. Os shows começarão por volta das 23h horas, quando a edição do dia já estiver sendo exibida na RecordTV. No entanto, o público só acompanhará na tevê a uma das atrações. A emissora não informa qual.

Decoração e figurino da festa de A Fazenda 2020

Por volta das 19 horas, a produção de A Fazenda 2020 promete enviar os figurinos dos peões para o evento da noite. Entretanto, não foram revelados detalhes sobre as roupas.

A decoração será inspirada no universo das redes sociais. Em suma, uma das principais do momento, o TikTok, é patrocinadora master do programa A Fazenda 2020. O que pode surpreender os peões com possíveis ações durante a festa que marca o fim de mais uma semana de jogo.

Como foi a festa da semana passada?

A festa ‘High School’ foi palco de um dos maiores barracos de A Fazenda 2020 até o momento. Isso porque, Biel quis saber de Tays Reis se Jakelyne Oliveira havia dito que ele não tem sentimentos pela peoa.

“Está confiando nela [Jake] antes de vir conversar comigo? Que relação é essa? É triângulo amoroso?”, provocou o intérprete de Química em A Fazenda 2020. “E por que você não falou pra mim?”, questionou Tays. “Não te falei?”, devolveu. “Não”, respondeu a baiana. Logo depois, os dois questionaram Jake.

“Não, eu falei com você que ele disse: ‘consigo não estar apaixonado’. Você está confunindo as coisas. Ele falou que não está apaixonado, isso não quer dizer que ele não sente nada por você”, rebateu a peoa, aos gritos. Mariano então tirou a affair de perto do casal. “Não tenho problema no meu relacionamento, vou ter no seu”, esbravejou a Miss Brasil em seguida.

O evento da noite também contou com a reconciliação de Tays e Biel, que terminaram a noite dando um beijão. O cantor perdeu a aposta com os colegas Lipe Ribeiro e Mariano que afirmaram que ele reataria o namoro. Como consequência, Biel teve que comer pimenta malagueta.