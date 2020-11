A Fazenda 2020: peões vão sextar com festa ‘High School’

Sexta-feira é dia de festa em A Fazenda 2020. Hoje (27/11), para animar os peões, a produção do reality show rural apresentado por Marcos Mion definiu ‘High School‘ como o tema da balada dessa semana. A atração musical ainda é um segredo guardado a sete chaves pela direção da RecordTV.

Como será a festa em ‘A Fazenda 2020’?

O jornal DCI confirmou o tema da festa em contato com a emissora que produz A Fazenda 2020. Por volta das 19h, os peões receberão os figurinos da festa no closet da sede de Itapecerica da Serra, na grande São Paulo. As roupas contarão com a temática colegial adolescente.

High School marca o TOP 9 de A Fazenda 2020, que se encontra em sua reta final. O último episódio da décima segunda temporada do reality show rural deve terminar em 17 de dezembro, quando um dos peões vai embolsar a quantia de R$ 1,5 milhão. O segundo colocado ganhará um carro zero KM.

Como foi a última festa?

Na semana passada, os peões se divertiram com a ‘candy land‘ um dia após a eliminação de MC Mirella de A Fazenda 2020. O evento teve Dilsinho como atração e contou com uma decoração inspirada no mundo dos doces e com figurinos coloridos. A festa foi palco de mais uma DR entre Biel e Tays Reis, que terminaram o namoro novamente.

Em desabafo com Mariano, Tays revelou que pretendia terminar o romance com o intérprete de Química. “Falei que não queria mais ficar com o Gabriel”. No entanto, o sertanejo foi direito. “Não fale coisas que não vai fazer depois”.

“Por que você acha que não vou fazer? Estou falando do fundo do coração”, quis saber a famosa. “Amanhã vou terminar com o Biel. Quer apostar quanto comigo?”, completou a baiana, que no dia seguinte colocou um ponto final no namoro com o peão.

Durante a festa cady land Mariano desabafou e chorou com Jakelyne Oliveira sobre a pressão em A Fazenda 2020. Teve ainda o aniversário de Raissa e Lipe Ribeiro fazendo strip-tease para os colegas de confinamento.