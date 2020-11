A Fazenda 2020: planta? Jojo reclama da falta de protagonismo

Jojo Todynho, uma das participantes mais polêmicas e divertidas da edição do reality A Fazenda 2020, parece que está perdendo o entusiasmo de estar em um confinamento rural. Depois de revelar que está fazendo um TCC, a peoa desabafou que ‘está se sentindo uma planta’.

Jojo diz que está se ‘sentindo uma planta’

Na área externa da sede do reality da Record TV, a funkeira conversou com o amigo e colega Mateus Carrieri e fez um desabafo sobre sua postura dentro do programa. Ela disse: “Estou me sentindo planta, sabia”. A Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira, que também estava perto começou a rir da fala da peoa. Mas, Jojo afirmou mais uma vez o sentimento: “Sério! Tô mesmo”. Ao perceber que a colega está falando sério, a modelo ficou tentada em descobrir o porquê. “Por não tá fazendo … por que?”, perguntou Jake em A Fazenda 2020.

“Não tem o que fazer gente. Não tem”, explicou Jojo Todynho. Logo em seguida, Jakelyne continuo, concordando com os argumentos da colega de confinamento. “Isso é, nós estamos quase vivendo de fotossíntese”, disse. Mateus Carrieri também prosseguiu: “Não tem o que fazer, e quando você quer fazer alguma coisa, não pode”. “É cansativo, é exaustivo”, completou Jakelyne, que concluiu: “É uma variação de nadas.”

Jojo pode ser o alvo de Biel em A Fazenda 2020

Biel, que estava na roça passada – que eliminou Juliano Ceglia, venceu a prova do fazendeiro e ganhou a chance de escolher um peão para ir direto para a 9ª roça desta noite em A Fazenda 2020. Durante o programa ao vivo sob comando de Marcos Mion, ele terá que escolher um participante para disputar a permanência no programa.

Mas, com um impasse definido, Jojo Todynho pode ser a escolha do cantor, já que os dois já declararam rivalidade desde o início do reality. Na formação da roça passada, os dois discutiram feio, tanto no ao vivo, quando depois, já na sede. A intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’, relembrou a dinâmica das hashtag, em que o cantor deu a plaquinhas de fake para ela. Jojo rebateu dizendo que era verdadeira e fala as coisas na cara da pessoa. Além disso, apontou o colega como sendo fake, pelas atitudes dele que não agrada na casa. Concluindo, foi fogo no feno entre os dois.

Ou seja, se Biel indicar Jojo Todynho para a roça desta noite, já saberemos as justificativas que ele irá usar. Já que eles não escondem de ninguém a rivalidade no jogo. No entanto, é um jogo e tudo pode acontecer. Até a mudança de última hora. Sem falar que ainda terá os poderes do lampião de MC Mirella e um ‘poder extra’ de Biel, conquistado durante uma atividade patrocinada.

A formação da nona roça do reality A Fazenda 2020 promete agitar os peões. O programa ao vivo começa logo após a novela ‘Jesus’, da Record TV.