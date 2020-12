A Fazenda 2020: poder de fogo e roça; saiba o que acontece hoje

Nesta terça-feira (1) acontece mais episódio do reality A Fazenda 2020 e promete ser fogo no feno! Logo no começo do programa, comandado pelo apresentador Marcos Mion, terá o famoso resumo do dia, que mostra tudo o que peões fizeram no confinamento rural. Em seguida, começa a votação da 12ª roça, que terá mudanças e muitas surpresas com os poderes do lampião.

Terça é dia de formação da roça em A Fazenda 2020

Com mais uma votação chegando, o reality da Record TV caminha para a sua reta final. Ou seja, em breve o público conhecerá o novo milionário da vez, que levará para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas, antes da grande final chegar, ainda resta muito jogo. A semana começou agitada, com muitas novidades, prova e os participantes com os nervos à flor da pele para saber quem sentará nos três banquinhos mais temidos de todos.

A formação da roça anterior, revelou Raissa Barbosa como a 11ª eliminada do jogo. Em uma roça acirradíssima contra a atriz Lidi Lisboa e o sertanejo Mariano, a miss bumbum não conseguiu votos os suficientes, para permanecer na disputa pelo tão sonhado prêmio milionário. Com 25,58% dos votos, ela deixou o confinamento rural de A Fazenda 2020.

Poderes do lampião

Antes de revelar os novos roceiros, os participantes passam pelo processo de votação. Primeiramente, Mion pede para o dono dos poderes [Mariano], abrir o lampião – onde está os envelopes das chamas vermelha e verde. Em seguida, ele vê atentamente cada um e escolhe com qual dos dois ficará. Depois, ele repassa o outro poder para alguém da casa.

O Poder da Chama Vermelha é escolhida pelo público do aplicativo do momento, TikTok. Nesta semana a opção mais votada pelo público foi a letra A, que diz: ‘o dono do poder, será o quarto roceiro. Mas caso, já esteja na roça, o dono do poder vai ter que escolher o 4º roceiro‘.

O Poder da Chama Verde é a grande surpresa da noite, porque ele é revelado apenas durante a votação ao vivo. Tanto o público, quanto os participantes ficam na espera para saber qual será o poder, que pode definir o rumo da roça.

Voto do fazendeiro da semana

Mateus Carrieri foi do ‘inferno’ ao ‘céu’ na semana passada. Ele que estava com um pé na roça, conseguiu se livrar ao vencer a Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2020. Com isso, o ator conquista a imunidade na votação desta noite e ainda ganha o poder de ser o responsável por indicar um peão direto para a berlinda.

Mais novidades sobre a 12ª formação da roça

Na noite de segunda-feira (30), após a exibição da prova de fogo vencida por Mariano, Marcos Mion revelou algumas novidades para a votação. Uma delas, é que o 2º roceiro será será puxado pela sede. Como disse o apresentador, vai ser um ‘vira virou’, que segundo ele, é um prato típica da região de Itapecerica.

Além da surpresa da noite, os peões não terão a famosa dinâmica do ‘Resta Um‘, que é temido por todos.