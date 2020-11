A Fazenda 2020: por baia, Stéfani arma barraco com Jojo até no banho

Antes do agito da festa desta sexta-feira (6) no reality A Fazenda 2020, as participantes Stéfani Bays e Jojo Todynho armam a maior discussão da noite. Tudo começou após a brincadeira do cocô, onde os peões trollaram a funkeira, colocando café para parecer que ela tinha feito necessidades na casa.

Quando todos pensaram que a funkeira estava chateada por causa da brincadeira, se enganaram. Jojo disse que estava de ‘cara fechada’ por causa de uma peoa. Stéfani Bays, que segundo ela, foi grossa o dia todo na casa. Um dos motivos teria sido pela puxada da baia, onde mais tarde as peoas até discutiram por esse motivo. A briga entre as duas já dura cinco dias.

Stéfani e Jojo discutem em A Fazenda 2020

Na área interna da sede, Jakelyne comentou com Mariano, que a Jojo desabafou com ela e disse que a ex-MTV está ‘dando patada’ a semana toda. O motivo principal seria pelo fato de Jojo ter escolhido puxar Stéfani para a baia. Mas, a briga começou enquanto Jojo estava no banho e Stéfani alisando o cabelo. Apesar do assunto ter partido da trollagem do cocê, as duas bateram boca e falaram até de votação da roça em A Fazenda 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Eu não ligo pra essas coisas não. Se é prioridade, se não é, se vai votar, se não vai votar. Eu não ligo pra nada disso”, disse Jojo. No entanto, Stéfani deixou claro seu lado. “Jordana é você, eu estou falando por mim, eu me importo. Mas agora não me importo mais também, é isso que eu tô falando”. “É, e é isso que eu falei”, disse Jojo, que continuou em A Fazenda 2020: “Se for fazer prova, se quiser me puxar, pode me puxar. Não vou ficar com ressentimento, não vou ficar chateada, se terça-feira você quiser me votar, pode me votar, eu não ligo pra isso não”. No entanto, a maquiadora não parece ter Jojo como primeira opção de voto. Ela disse: “Até parece que eu vou chegar e dizer: ‘então, eu vou votar por causa disso’. Eu tenho outros motivos de votar em outras pessoas. Mas beleza, você quer um motivo pra votar em alguém, pode votar em mim mesma.”

Enquanto isso, Jojo e Stéfani continuam a discussão no chuveiro 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/vE1m55kN7a — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 6, 2020

Stéfani ficou chateada com Jojo por causa da baia

Uma das discussões entre Stéfani e Jojo, foi pelo fato da funkeira ter ido para baia e ter puxado a colega junto. Na ocasião, Jojo e Lidi disputavam a prova de fogo com Lucas Selfie. Mas, o youtuber levou a melhor e com isso, as duas fora pra baia. Só que com a ida, elas teriam que escolher mais duas pessoas para completar a estadia de 4 peões. Lidi escolheu Mateus Carrieri e Jojo, escolheu Stéfani Bays, que não curtiu muito bem a novidade.

No mesmo dia, as duas trocaram farpas pela decisão de Jojo. Além de ser a área menos privilegiada da sede, a baia também pode ter um fim decisivo no jogo. Um peão da baia é puxado automaticamente para a roça, pelo participante mais votado da casa. Sendo assim, corre o risco de ser eliminado do jogo estando lá. E essa foi uma das revoltas da ex-MTV, ter sido puxada por uma pessoas em que considera amiga no reality A Fazenda 2020.

Stéfani sai do quarto e vai chorar na sala depois de Jojo terminar o banho 🔥 Quer ver mais de #AFazenda12? Assine: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/JUcl7CZ2sW — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 7, 2020

Após a discussão, Stéfani foi consolada por Raissa Barbosa e Mirella. A peoa caiu no choro e desabafou, dizendo que não gosta de brigar com quem ela gosta.