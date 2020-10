A Fazenda 2020: porque os surtos de Raissa não são entretenimento

Raissa Barbosa teve mais um surto em A Fazenda 2020. Nessa sexta-feira (16) a peoa perdeu o controle e acabou quebrando a porta do banheiro após discutir com Luiza Ambiel.

Raissa Barbosa teve mais um surto em A Fazenda 2020. Nessa sexta-feira (16) a peoa perdeu o controle e acabou quebrando a porta do banheiro após discutir com Luiza Ambiel. Na semana passada, a jovem protagonizou uma briga com a eliminada Carol Narizinho, o que ascendeu o debate sobre sua permanência na casa.

Veja o vídeo da briga de hoje aqui.

Borderline

A modelo sofre de Transtorno de Personalidade Borderline, um distúrbio psiquiátrico que altera as emoções e comportamentos. De acordo com o National Institute of Mental Health, o transtorno geralmente resulta em ações impulsivas e problemas nos relacionamentos. Pessoas com transtorno de personalidade borderline podem experimentar episódios intensos de raiva, depressão e ansiedade que podem durar de algumas horas a dias.

Muitos comportamentos do “border” (apelido usado pelos especialistas) lembram os de um jovem rebelde sem tolerância à frustração. Mas, enquanto um adolescente problemático pode melhorar com o tempo ou depois de uma boa terapia, o adulto com o transtorno parece alguém cujo lado afetivo não amadurece nunca.

Ainda que seja inteligente, talentoso e brilhante no que faz, reage como uma criança ao se relacionar com os outros e com as próprias emoções –o que os psicanalistas chamam de “ego imaturo”.

“Os sintomas podem ficar mais acentuados nesse ambiente. O sofrimento da pessoa aumenta. Cada paciente reage e sintomatiza o transtorno de forma pessoal. Mas a falta do medicamento pode gerar ideias suicidas, agressividade, depressão e perda da percepção da realidade, entre outros”, explicou a psicóloga Gabriella Nerici, ao portal Splash, do UOL.

Não se sabe se ela está tomando os medicamentos durante o confinamento no reality.

Para quem não sabe, Raissa tem transtorno de bordeline, nesse texto aqui explica um pouco sobre o transtorno, no Instagram da Raissa nos destaques tem vídeos explicando direitinho sobre o transtorno, divulguem! pic.twitter.com/cJOOtIlzpP — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) September 16, 2020

Surtos de Raissa em A Fazenda 2020

Logo nas primeiras semanas de A Fazenda 2020, Raissa Barbosa recebeu oito votos na formação da primeira roça e armou uma briga contra os homens que votaram nela. Ao cobrar os peões, a modelo chegou a jogar a água de sua garrafinha em Biel, a quem chamou de “boy lixo”. Vixe!

Em outra situação, também após a formação de uma roça, a peoa não reagiu em à votação e jogou um creme hidratante em Cartolouco, Biel e Juliano.

Na última semana em A Fazenda 2020, Raissa também perdeu o controle e partiu pra cima de Carol Narizinho, após um desentendimento das duas. A confusão começou uma conversa, quando a modelo, querendo elogiar o estilo da ex-Panicat, a chamou de “patricinha”.

Luiza Ambiel e Victória, que estava presentes, aconselharam um ex-Panicat a resolver o assunto de manhã, e a peoa comentou, em alto e bom som: “Não adianta, a pessoa quando não tem cabeça, não adianta explicar” . Assim que essa frase, Raissa saiu correndo, literalmente, por cima das camas e partiu pra cima do colega. “Tá falando que eu não tenho cabeça ?!”, questionou, aos berros, sendo contida por Villarim e Lidi Lisboa.

A Raissa deve sair da casa? Público opina

Eu, a maior apreciadora de um bom barraco, acho que ta na hora da produção tirar a raissa da casa, não como punição, mas como preocupação e precaução! Eu acredito sim que as pessoas com transtorno precisam ser integradas em tudo, mas nesse momento, a raissa precisa de ajuda — rach (@r4chtuita) October 16, 2020

fico TAO mal com a historia do borderline da raissa

ela tava com a razao, agr ta saindo de doida pq so veem o surto, q nao é culpa dela — td mundo é alfabetizado aqui pra entender 4 linhas (@vicasacio) October 16, 2020

Ver o vídeo da Raissa tendo crise me deixou mega angustiada, pq sei como é ter, ler os comentários e ver as piadinhas também não ajudaram muito, o borderline smp foi tratado com um tabu, a galera não entende que é um transtorno, e quem tem precisa de tratamento específico! — G.F5! 💜 (@_gah_firme) October 16, 2020

**As informações disponibilizadas devem apenas ser utilizadas para fins informacionais, não podendo, jamais, serem utilizadas em substituição a um diagnóstico médico por um profissional habilitado. Os autores deste site se eximem de qualquer responsabilidade legal advinda da má utilização das informações aqui publicadas.