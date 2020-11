A Fazenda 2020: pós-festa teve ‘mão boba’ de Mirella em Stéfani; veja

Após a festa com tema ‘street’ de A Fazenda 2020, rolou uma pegação entre alguns participantes do confinamento rural. Após sugerir sexo para o casal Lucas Sefie e Raissa Barbosa, MC Mirella deu trabalho para a colega Stéfani Bays. Como sempre, as duas dormem na mesma cama, e isso já foi pauta para muitas especulações sobre elas formarem um casal no reality.

Mas, mesmo após protagonizarem selinhos em festas, alguns momentos de carinhos no programa, e os fãs até shippar ‘Sterellas’, a ex-MTV e a funkeira nunca revelaram se poderiam formar um casal no reality. No entanto, os fãs aguardam um cena de beijo entre as duas.

Clima esquentou em A Fazenda 2020

Para o desespero dos fãs de ‘sterelles’, que aguardam ansiosamente por um romance entre as duas, após a festa ‘street’, Mirella e Stéfani foram dormir juntas na mesma casa. Mas, a ex-MTV resolveu sair no meio da madrugada, devido a funkeira está passando dos limites com ela. Segundo a maquiadora, Mirella, aparentemente bêbada, estaria empolgada mesmo após a festa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Stéfani estava na cozinha quando Mirella apareceu, sorrindo: “Meu, vai deitar Mi”, disse a peoa. Vendo que não adiantou, ela insistiu: “Vamos dormir?” Mirella respondeu: “Vamos”. Nesse momento, Bays disparou: “Você fica passando a mão em mim debaixo das cobertas. Não bate das ideia”. Mirella tentou se defender, justificando a cena: “Menina eu tô fazendo carinho em você. Eu não posso nem fazer carinho.”

Stéfani: você fica passando a mão em mim

Mirella: eu to fazendo carinho em você Ô VEI KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/MYzTqS0iUW — lídia (@Iidixt) November 7, 2020

Record é acusada de homofóbia

Mais uma vez a revolta do público ficou por conta da transmissão 24 horas do Playplus. Alegando que a Record, novamente evitou mostrar demonstrações de carinho entre MC Mirella e Stéfani Bays. A hashtag “Record homofóbica” entrou para os assuntos mais comentados da manhã deste sábado (7), no Twitter. Tudo por causa de um possível beijo entre as duas jovens ter acontecido durante a festa de A Fazenda 2020.

Uma das reclamações que não é de hoje, é que a câmera sempre mostra beijos de casais héteros, como mostra entre Tays Reis e Biel. Além de vários momentos de romance entre Mariano e Jakelyne Oliveira. Entretanto, qualquer sinal de afeto entre as Mirella e Bay, é rapidamente cortado para outro local. Assim, evitando um beijo entre as duas.

“Record corta beijo de Stefani e Mirella no play plus onde quem deveria escolher o que assistir seria o assinante e a tag RECORD HOMOFÓBICA é um dos assuntos mais comentados”, relatou uma internauta.

Record corta beijo de Stefani e Mirella no play plus onde quem deveria escolher o que assitir seria o assinante e a tag RECORD HOMOFOBICA é um dos assuntos mais comentados pic.twitter.com/8DE2CpUfkV — . (@tzuyuliliess) November 7, 2020

Mas, essa não foi a primeira vez que a plataforma é atacada nas redes sociais. Coincidentemente em outra festa, Mirella e Stéfani deram um selinho no meio da pista e a câmera mudou de foco rapidamente, evitando que o público veja a cena. Com isso, gerou revolta entre os internautas de plantão.

“Toda vez que a Mirella e Stefáni vão dar um beijo a câmera corta”, reclamou um internauta. “Não gosto da Mirella mas a produção é extremamente nojenta quando o assunto é beijo/selinho de pessoas do mesmo sexo. Vamos chamar a produção de nojenta para não falar outra coisa”, disse outro fã.

o desespero que foi do câmera para cortar e não levar bronca do bispo #AFazenda12 pic.twitter.com/H35poMuJyV — cris dias (@crisayonara) October 31, 2020

Festa ‘street’ agita noite dos peões

Depois do tradicional brinde do começo da festa, os participantes seguiram o agito da noite de sexta-feira (6), que durou até o dia seguinte. Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, o escolhido foi o cantor Latino. Entre os sucessos, ele cantou os hits: ‘Festa no Apê’, ‘Catia Catchaça’, ‘Me Leva’ e muito mais. Os participantes pareciam empolgados com a música. Dançaram e cantaram enquanto o cantor se apresentava através da tela da live show.