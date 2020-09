A Fazenda 2020: 1ª festa tem beijo triplo e Jojo Todynho com JP Gadêlha

A Fazenda 2020 estreou no dia 8 de setembro na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. A primera festa do reality A Fazenda 2020 marcou a noite com beijão entre Jojo Todynho e JP Gadêlha. També, teve show virtual de Kevinho e Gustavo Mioto e muita música agitando os participantes.

A Fazenda 2020 estreou no dia 8 de setembro na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. Os 20 participantes já estão confinados e já estão aproveitando tudo. Ainda mais com a primeira festa que rolou na madrugada deste sábado (12). O fato é que teve muita diversão, música, show virtual, e o mais esperado pelos telespectadores, o primeiro beijo da temporada.

A Fazenda 2020: quem beijou quem na festa?

Jojo Todynho e JP Gadêlha estavam dançando coladinhos, enquanto de repente os dois decidiram divertir o público e se beijaram. Eles surpreenderam a todos com o beijão. Os peões vibraram ao ver a cena, e claro, o público mais ainda. Além do beijo inesperado dos dois, tiveram outros beijos durante a festa. Estamos falando do trio formado por Cartolouco, Juliano Ceglia e Mateus Carrieri, que aproveitaram a balada para trocar beijos na boca em sinal de amizade.

Logo depois, Biel entrou na brincadeira do beijo e deu um selinho em Cartolouco, depois de muito insistência do jornalista.

A primeira festa de A Fazenda 2020 foi bem animada para todos. Com o tema ‘Influencer’, a galera resolveu investir no visual. Afinal de contas, é uma festa. Pela primeira, eles não receberam o famoso celular, para mostrar a agitação antes da grande noite. Pois bem, o figurino não decepcionou. Com muito brilho e dourado, as mulheres mostraram que estão na disputa mais que unidas. Por outro lado, os homens ficaram bem despojados com looks coloridos. O branco e o floral está em alta por lá.

Mas a noite ainda não terminou. Os peões tiveram a surpresa de receber um show virtual do funkeiro Kevinho para animar ainda mais a festa. E também, o sertanejo Gustavo Mioto, que apresentou a sofrência dos peões e peoas da casa.

O que rolou na primeira festa da temporada?

A festa de A Fazenda 2020 descontraiu os peões depois de uma semana agitada, com discussões entre os participantes Biel e Luiza Ambiel. Contudo, a noite contou com participação de Carlinhos Maia, que apareceu em uma banheira para dar conselhos os participantes no reality. Além disso, a atração contou com hits famosos dos cantores do confinamento rural. Ou seja, teve música de Jojo, Biel, Tays Reis, Mariano e muito mais.

No entanto, o melhor da festa ainda estava por vir. Estamos falando da melhor cena da note, entre o beijo de Jojo Todynho e JP Gadêlha. Os dois contracenaram o maior beijão da note, surpreendendo até mesmo os colegas de confinamento.

A atitude de Stéfani Bays também surpreendeu os fãs de A Fazenda 2020. Com fama e histórico de barraqueira do De Férias Com o Ex, da MTV, ela decidiu não ingerir bebidas alcoólicas na festa e ficou só na base do suquinho a noite toda. Comportada ela. Em toda festa sempre tem aquele que ama dançar a noite toda. Definitivamente, estamos falando de Rodrigo Moraes. O apresentador mostrou que tem ritmo e talento para dança.

Quem também se divirtiu na primera festa de A Fazenda 2020 foi a fazendeira Jakelyne Oliveira. Isso mesmo, a Bruna Maquezine da Record mostrou que também sabe dançar muito. Além disso, ela também dançou coladinho com o sertanejo Mariano. Em outro momento, ela ajudou a limpar o cantor, que estava com marca de batom em seus lábios. Na web, os fãs já shippam.

