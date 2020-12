A Fazenda 2020: produção afasta funcionário após briga com Biel

A madrugada deste sábado (5) em A Fazenda 2020 foi marcada pela briga de Biel e um cinegrafista do programa. A discussão deu o que falar e dividiu opiniões. Mais tarde, a produção do programa finalmente esclareceu o que aconteceu e deixou um aviso aos peões.

Para quem não sabe, a treta começou quando Biel foi chamado na despensa para trocar o microfone, o que é de praxe. No entanto, o peão saiu do closet soltando palavrões e disse que ouviu absurdos de um integrante da produção.

Cinegrafista de A Fazenda 2020 é afastado

Para por um ponto final na confusão, a produção então enviou um comunicado para a sede. Lidi Lisboa, fazendeira da semana, leu em voz alta o informativo, que dizia: “em uma conversa com o diretor de imagem, ele respondeu: ‘Para de acelerar a câmera caralho'”. Logo depois, a produção divulgou imagens e falas de Biel e Tays Reis, após escutar o cinegrafista falar.

“Essa foi uma conversa interna sem nenhuma relação com Biel, ou qualquer outro participante de A Fazenda. Achamos por bem, prestar os devidos esclarecimentos, em respeito a vocês participantes, e a todos os telespectadores do programa. O cinegrafista descumpriu uma regra interna e foi afastado“, disse Lidi ao ler a mensagem. Mas, a produção não chegou a dizer o motivo que acarretou o afastamento do cinegrafista. Tão pouco sabemos se o motivo foi por ele ter falado palavrão, ou por ter se descuidado e deixar a voz reverberar na sede. Mesmo assim, a mensagem parece ter surtido efeito em Biel e demais peões, que logo depois demonstraram preocupação pelo funcionário, já afastado.

Ao final da mensagem, a produção de A Fazenda 2020 escreveu: “Apesar de alguns estarem alterados pela bebida após a festa, esperamos que não haja mais insultos à produção”.

Cinegrafista foi demitido e o Biel fingindo choro pic.twitter.com/P5D6us3UK0 — Yan Morais 🎪 (@YRComenta) December 5, 2020

Perfil de Biel fala sobre briga com produção

O perfil oficial do cantor no Twitter falou sobre a polêmica envolvendo Biel e uma fala do cinegrafista. “Aconteceu algo grave e desestabilizou o Biel, mas não se desesperem. Ele já está mais calmo e nós deveríamos nos acalmar também. Vamos torcer por um esclarecimento amanhã”, escreveu a equipe na rede social.

Aconteceu algo grave e desestabilizou o Biel, mas não se desesperem🙏 Ele já está mais calmo e nós deveríamos nos acalmar também. Vamos torcer por um esclarecimento amanhã… — F Ê N I X 33,52%🦅 (@Biel) December 5, 2020

“Espero q a Record mostre o que realmente aconteceu”, disse uma internauta nos comentários da publicação. “Tomara que eles esclareçam amanhã”, disse outro usuário da rede social. O momento exato aconteceu após a festa de A Fazenda 2020. O cantor foi chamado na despensa para trocar o microfone.

Produção xingou Biel 😠 odeio essa produção pic.twitter.com/fO94lUzuua — kleyton fã de Biel 🦅 (@Kleyton38137373) December 5, 2020

Após sair do local, o peão estava revoltado e soltou xingamentos sobre a produção. Ao lado de Tays Reis, ele se sentiu ofendido e começou a partir para ofensas. “Para de acelerar a câmera o caralh*”, disse o peão em um dos momentos.