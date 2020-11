A Fazenda 2020: produção alerta peões sobre infringir regras no programa

Na noite desta terça-feira (17), dia de formação da décima roça, a produção do reality A Fazenda 2020 soltou um alerta aos participantes, sobre o possível descumprimento da regra do manual de sobrevivência. A fazendeira da semana, Jakelyne Oliveira foi quem leu o comunicado.

A Fazenda 2020: peões recebem alerta da produção

Antes do programa ao vivo começar, os participantes receberam um alerta da produção, que veio com uma mensagem através do painel localizado na área interna da sede. A Miss Brasil 2013, Jakelyne Oliveira, foi quem leu o aviso, com o intuito de deixar claro aos peões, que toda quebra de regras, pode chegar uma punição.

A mensagem veio para reforçar os confinados, sobre possíveis quebra da regra do manual de sobrevivência. No telão foi reforçado que é proibido qualquer tentativa de combinação de sinais, comunicação escrita ou qualquer outra forma de contato com o mundo externo. Relembrando que é proibido qualquer proximidade com a equipe técnica que trabalha no local, como os operadores de câmeras.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Qual foi a mensagem?

“Atenção! ‘A Fazenda’ é um jogo de confinamento. Não receber informações do mundo externo faz parte da dinâmica. É proibido qualquer tentativa de conseguir ou passar informações do mundo exterior. Assim como, tentar combinar qualquer tipo de comunicação com os peões que eventualmente possam ser eliminados. Isso vale para linguagem de sinais, comunicação escrita, comunicação com a equipe ou qualquer outra forma”, iniciou o comunicado da produção de A Fazenda 2020.

jake continuou: “Segundo as páginas 9 e 12 do manual de sobrevivência, é proibido qualquer tentativa de conseguir qualquer informação de fora da Fazenda. É proibido tentar qualquer forma de comunicação com operadores de câmera, auxiliares, produtores ou qualquer outro membro da equipe. É proibido se comunicar por linguagem gestual ou de sinais, libra, leitura labial ou em outra língua que não, o português.”

O alerta também dizia: “Caso a produção observe qualquer tentativa de infringir essas regras, a partir deste momento, punições severas poderão ser aplicadas.”

Web aponta Biel violando regra

Durante a festa com tema ‘sextou’, da madrugada do último sábado (14) o cantor Biel foi visto violando mais uma regra do programa. Como nada passa despercebido pelos olhares dos internautas de plantão, foi possível ver o momento em que o cantor aparece conversando com um dos câmeras do reality. O que é proibido, pois segundo o manual de sobrevivência, os confinados não podem falar com ninguém da produção.

O VÍDEO DO BIEL QUEBRANDO A REGRA E FALANDO COM O CARA DA PRODUÇÃO…🆘🗣️#AFazenda12 #FestaAFazenda pic.twitter.com/9edaq6XUFM — O COMENTARISTA🗣️⚡(Insta: @eulucianojr) (@eulucianojr_) November 14, 2020

Na ocasião, alguns internautas estão subindo a tag ‘Biel Expulso’ após o vídeo circular pela redes sociais. Muitos pediram posicionamento da produção de A Fazenda 2020 quanto ao vídeo. Escreveu uma seguidora: “Quero saber quando a Record vai tomar vergonha na cara e expulsar esse moleque que toda vez fica batendo nos outros? Quando foi mulher batendo vcs expulsaram né, hipócritas!”.

https://twitter.com/PmelaAl80803912/status/1327473610206965760