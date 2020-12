A Fazenda 2020: produção erra de novo e anúncio do fazendeiro é adiado

Na noite de quarta-feira (9) o apresentador Marcos Mion comandou a última Prova do Fazendeiro do confinamento rural A Fazenda 2020. Mas, a produção precisou adiar o resultado após questionamentos do participante Lipe Ribeiro, um dos competidores. Ainda no programa vivo, foi anunciado Jojo Todynho como vencedora da prova, mas, após todos retornarem à sede, Mion revelou que a prova estava adiada e que seria checada pela produção.

Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2020

Antes de começar, os competidores passaram por um sorteio para revelar com qual cor cada peão ficaria. Lipe ficou com a cor verde, Jojo com a cor amarelo e Stéfani, com a cor roxa. Após o discurso de motivação de Mion, a prova começou e Lipe foi o primeiro a acertar uma cor do painel. Mas, ao longo da disputa, a participante Jojo revelou certa dificuldade para conseguir passar entre os obstáculos. A disputa toda parecia que o vencedor seria os ex-participantes do reality da MTV, mas, ao final, todos foram surpreendidos, pois o objetivo era sobrar apenas uma cor. Lipe acertou todas as cores roxas de Stéfani, e ficou uma rivalidade entre os dois. Ao final, só sobrou as cores amarelas de Jojo Todynho.

Logo após a prova, Marcos Mion anunciou que a votação no portal R7.com seria adiada, até a produção de A Fazenda 2020 verificar qual o veredicto da última prova do fazendeiro, que foi fogo no feno. Ele ainda revelou que a qualquer momento pode entrar ao vivo através do Playplus, para revelar o novo fazendeiro desta reta final, cheia de emoções.

Sobre a última prova do fazendeiro, Mion anunciou os participantes da disputa e também os detalhes da dinâmica. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays precisaram de muita agilidade, resistência e também pontaria, para conseguir atingir o objetivo final. O objetivo era atravessar um percurso, pegar as bolinhas e atingir os alvos com as cores dos adversários.

Conforme os peões aguardam o momento do início da prova, o apresentador revelou detalhes da prova mais aguardada da temporada, que revela o último fazendeiro da semana. “Identificados por cores, os peões terão que passar por obstáculos giratórios, para buscar as bolinhas que estão ao lado do fazendão e arremessar nos alvos, que estão do outro lado. O objetivo é acertar as placas coloridas. O peão que sobrar com a sua cor no painel, é o último fazendeiro da temporada”, disse Mion em A Fazenda 2020.