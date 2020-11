A Fazenda 2020: protegido? 3 vezes que a produção favoreceu o peão

Biel tem sido beneficiado pela produção de A Fazenda 2020? Essa é uma pergunta de muitos fãs que acompanham o reality show da Record TV. Na formação da roça que aconteceu na noite desta terça-feira (17), no entanto, o poder da chama verde dividiu opiniões. Isso porque, o comando (escolhido pela produção) pediu para o dono do poder salvar um integrante da roça e vetar outro da prova do fazendeiro.

Vote! Enquete A Fazenda: Mariano salvou Tays da roça para agradar Biel?

Até aí tudo bem, se não fosse o poder da chama vermelha, que veio antes. No comando, o dono do poder tinha que indicar o quarto roceiro à roça. Lipe Ribeiro, dono da chama, indicou Tays Reis para a berlinda. Logo depois, os participantes iniciaram uma dinâmica do resta um que definiu o ‘quinto roceiro’. Uma novidade na dinâmica dessa semana no reality.

Mariano, dono do poder da chama verde, optou por salvar ‘justamente’ Tays, que havia sido indicada por Lipe na chama que o público escolheu. Nas redes sociais, as coordenadas da produção na chama verde não foram bem aceitas pelo público do programa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Comunicação entre Biel e Mariano em A Fazenda 2020?

Durante a formação da roça, pouco antes de Mariano fazer a leitura da chama verde, o público de A Fazenda 2020 foi atraído por um suposto acontecimento. Isso porque, muitos apontam que Biel e o intérprete de Camaro amarelo teriam trocado olhares, em uma suposta tentativa de tranquilizá-lo sobre o poder.

Além do público de A Fazenda 2020, quem estava no confinamento também notou a suposta tentativa de comunicação entre os peões. Raissa não escondeu insatisfação. “Na hora que o Mariano foi abrir o poder, antes de abrir, ele deu uma olhada para o Biel. Mas foi uma olhada e o Biel olhou pra ele. Não sei se isso pode ser alguma coisa”, disse ela, em conversa com Mirella e Stéfani.

Já Mirella destacou um tom de ironia e indireta para a produção de A Fazenda 2020. “Ah, Ra. Até parece que vão falar alguma coisa disso. Eles são queridinhos, esqueceu?”.

Biel se livrou de punição por quebrar regra no reality

Recentemente, Biel quebrou uma das regras de A Fazenda 2020, que proíbe justamente revelar o conteúdo dos poderes. Na ocasião, ele estava com o lampião após vencer a prova de fogo. No entanto, durante a formação, deu pistas para Victória Villarim, que ainda estava no reality show, sobre o conteúdo do poder que havia entregue a ela.

A produção de A Fazenda 2020 anulou o poder em questão, mas poupou Biel de levar uma punição individual sobre a infração. Com isso, houve uma alteração na roça que livrou Raissa e colocou novamente Tays na berlinda (na ocasião, ela havia se livrado justamente pelo poder anulado).