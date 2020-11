A Fazenda 2020: prova de fogo e baia; veja o que acontece hoje

Com dúvida sobre o que acontece hoje em A Fazenda 2020? Neste domingo (29), além da Prova de Fogo, que sempre é realizada no final da tarde ou começo da noite, também teremos os nomes dos peões que serão moradores da baia esta semana. Se o reality seguir a dinâmica das semanas passadas, também pode ser realizado um jogo da discórdia entre os participantes.

Quatro peões vão ir para a baia de A Fazenda 2020

Após a Prova de Fogo ser realizada, os perdedores automaticamente viram moradores da baia. Quem perde a disputa pelo lampião do poder, além de ir para a baia, também tem a tarefa de escolher um colega para ir junto. Quando a prova é realiza por três peões, cada um dos dois perdedores escolhe um participante de A Fazenda 2020 para ir para a baia. Quando a disputa é entre quatro peões ou mais, os perdedores escolhem em conjunto apenas um participante.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Festa de sábado é marcada por barracos, caos e reconciliação; assista

Prova de Fogo será realizada

A Prova de Fogo da semana será realizada hoje, domingo (29). A disputa pelo lampião do poder de A Fazenda 2020 sempre acontece aos domingos, na parte da tarde ou no começo da noite. Para determinar quem poderá competir pelas chamas verde e vermelha do lampião, é feito um sorteio na sala do confinamento, com a supervisão do apresentador do reality show rural, Marcos Mion.

Jogo da discórdia pode acontecer

Nas últimas semanas do reality show rural, os peões têm participado de dinâmicas nas noites de domingo, uma espécie de Jogo da Discórdia. Por isso, é provável que mais uma dessas ‘brincadeiras’ seja realizada hoje. Nessas dinâmicas, geralmente os peões precisam falar uns sobre os outros, o que acaba gerando intrigas e até mesmo se tornando as justificativas que alguns participantes usam na hora de votar durante as formações de roça de A Fazenda 2020.

Leia também:

Ex-participantes revelam sua torcida para a final do reality

Veja como foi o 1º encontro de Raissa e Lucas fora do reality