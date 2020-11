A Fazenda 2020: prova será refeita? Internautas acusam erro de pontos

A Prova do Fazendeiro desta semana começou no fim da noite de ontem, quarta-feira (11), e continuou por boa parte da madrugada de hoje, quinta-feira (12). Ao final da disputa, Jakelyne Oliveira foi a vencedora, no entanto fãs de A Fazenda 2020, apontaram nas redes sociais que a contagem dos pontos que coroou a miss como ganhadora da prova pode estar errada. Essa não seria a primeira vez que isso acontece no reality show rural, que precisou refazer a Prova do Fazendeiro antes da sétima eliminação do programa.

Internautas acusam produção de A Fazenda 2020 de errar contagem de pontos

Nas redes sociais, o momento pós-prova de A Fazenda 2020 foi turbulento. Muitos internautas acusaram a produção do programa de errar a contagem dos votos das participantes e criaram a hashtag “Prova manipulada”.

Na contagem oficial, a prova terminou com Jakelyne sendo a vencedora: com 132 pontos. Jojo Todynho em segundo lugar, com apenas 4 pontos a menos que a colega de confinamento: 128. E Raissa Barbosa em terceiro lugar: com 119 pontos no total. No entanto, fãs de A Fazenda 2020 discordaram dos números divulgados. “A Jake errou e eles contaram ponto para ela mesmo assim”, disse um internauta.

A JAKE ERROU AQUI E ELES CONTARAM PONTO PRA ELA MESMO ASSIM PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/eZYSvjKe7U — Cauan (@Cauann16) November 12, 2020

Mesmo que a Jake estivesse acertado todas nunca daria 94 pontos mas sim 14×6= 84 #ProvaManipulada pic.twitter.com/7FWedubjE7 — Dani Dantas (@DantasDaninha) November 12, 2020

Não sei se procede, mas não vou aceitar prova errada MAIS UMA VEZ NESSA PORCARIA DE REALITY. PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/SFeCuJovrl — Feliphe. #FicaRaissa #FicaJojo (@feliphebicalho) November 12, 2020

jackeline errou duas vezes e mesmo assim se tornou fazendeira. passo mal com a burrice dessa emissora que mesmo com diversas câmeras não consegue acompanhar uma prova PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/KQkDr7fQej — luiz ☺︎︎ (@onstyles_) November 12, 2020

RESPOSTANDO ESSA FOTO, MARQUEM O MION, CARELLI E O OFICIAL DA FAZENDA. DÊEM RT. PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/zWAUmpvfz1 — Feliphe. #FicaRaissa #FicaJojo (@feliphebicalho) November 12, 2020

JACKE POR GENTILEZA, VOCÊ PODERIA PASSAR O CHAPÉU PRA JOJO PORQUE ELA QUE GANHOU A PROVA DO FAZENDEIRO PROVA MANIPULADA pic.twitter.com/uOvVGIXLGO — Zoe Polastri 🌪️🍫 (@sterellabs) November 12, 2020

Como foi a disputa em A Fazenda 2020?

O trio de peoas de A Fazenda 2020 precisou se dividir em três rodas coloridas. Jakelyne escolheu a verde, Jojo a roxa e Raissa a amarela, o que já deu à acreana a vantagem de começar a disputa com 6 pontos, pois a cor amarela havia sido a escolhida, antes da prova, para ser “especial”, por representar a marca patrocinadora da disputa.

As participantes de A Fazenda 2020 precisavam decorar a ordem das caixas dos produtos da patrocinadora e tinham 1 minuto cronometrado para descer da roda e colocar as caixas nas posições certas. A prova teve 24 rodadas no total.

ÚLTIMA rodada da #ProvaDeFogo!!! Quem será que voltará com o chapéu para a sede? 😱 Quer ver mais detalhes de #AFazenda12? Acesse já: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/ouP92k6nat — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 12, 2020

A prova pode ser refeita?

A produção de A Fazenda 2020 ainda não se pronunciou sobre o assunto e não informou se a contagem divulgada está correta ou não. Se a prova precisar ser refeita, esta não será a primeira vez que isso acontece na edição. Há algumas semanas, Tays, Jakelyne e Lipe realizaram a Prova do Fazendeiro duas vezes por conta de um erro na contagem de pontos.