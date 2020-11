A Fazenda 2020: prova surpresa de resistência causa revolta na web

Na madrugada desta quinta-feira (12), o apresentador Marcos Mion anunciou uma prova de resistência para conquistar o chapéu de fazendeiro em A Fazenda 2020. A notícia pegou todos de surpresa. Tanto as participantes Jojo Todynho, Raissa Barbosa e Jakelyne Oliveira, quanto os telespectadores. As três peoas estão na disputa pelo chapéu e também, se livrar da roça desta quinta ao vivo.

A Fazenda 2020: Prova surpresa de resistência

Logo no início do programa ao vivo, o apresentador Marcos Mion revelou um detalhes sobre a prova. Ele disse: “Essa é uma prova por pontos, que vai exigir uma certa resistência e excelente memória”. Até então, ele não tinha deixado claro sobre o durabilidade da prova, que seguiu a madrugada desta quinta-feira (12), que afinal, é dia de mais uma eliminação do reality A Fazenda 2020.

No momento, ele pontuou: “E falando sobre os pontos, tem um detalhe muito importante, que é seguinte: ‘eu vou pedir pra roceiros [Jojo, Raissa e Jakelyne], decidirem entre elas, quem vai ficar em cada roda [amarela, roxa e verde, localizada no circuito de prova]. Elas vão escolher, e quem decidir ficar na roça amarela, vai ganhar um bônus de 6 pontos no final da prova.”

Cada participante teve que subir em uma das rodas localizadas no circuito da prova. Em seguida, cada uma teve que memorizar uma sequência de seis personalidades ‘Natucor’, em um tempo de 60 segundos. Depois, de memorizar, elas tiveram que descer da roda e colocar a sequência na ordem. A prova teve 24 rodadas, quem fizesse mais pontos, era coroada a nova fazendeira da semana. Nesse momento, ele encerra o programa ao vivo pela Record TV, e segue com a prova pela plataforma do Playplus 24 horas.

Web critica prova do fazendeiro de resistência

A prova iniciou com Jojo Todynho, Raissa Barbosa e Jakelyne Oliveira. Logo no início da disputa, o apresentador Marcos Mion revelou que a prova de A Fazenda 2020 se estenderia até a madrugada desta quinta-feira (12).

A produção pegou as participantes e o público de surpresa. Na web, muitos internautas criticaram a escolha, e até apontaram uma semelhança com as provas de resistência do reality BBB (Big Brother Brasil), da Rede Globo. Dentre os comentários, eles também comentaram sobre colocar uma prova deste nível para alguns participantes, visivelmente sem preparo físico. Muitos revelaram preocupação com a participante Jojo Todynho, que revelou cansaço logo no início da prova.

EITA! Jojo quer ir ao banheiro no meio da #ProvaDoFazendeiro! E agora, pode ou não pode? Olha só! 😱

Além da reclamação por Jojo e pelo tempo da prova, muitos internautas ficaram confusos quanto ao placar da disputa. Eles questionaram se a produção estava com ‘calculadora’ e que deveria ter um placar informando os números de cada peão na disputa. Tremendo o mesmo erro da prova do fazendeiro passada, onde a produção errou nas contagens de Tays Reis.

Veja algumas reações dos internautas:

Qual o sentido de fazer prova de resistência sendo que a pessoa sai amanhã? A prova vai acabar e quase todo mundo nem vai saber que a votação tá aberta, parabéns Record você é uma chacota #AFazenda12 #ProvaDoFazendeiro

PQ A PROVA NÃO TEM PLACAR CARALHO?

PQ A PROVA NÃO TEM PLACAR CARALHO?

A produção errou a contagem em uma de 4 rodadas, imagina 24??? #ProvaDoFazendeiro

https://twitter.com/teuzaum_/status/1326726066292011008