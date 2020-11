A Fazenda 2020: próximo da eliminação, Lidi alerta Sté sobre Jakelyne

Na noite desta quinta-feira (26), de eliminação da roça no reality A Fazenda 2020, a participante Lidi Lisboa resolveu deixar um alerta para a ex-MTV Stéfani Bays no jogo. Com possibilidade de sair, ela disse para a amiga ficar de olhos abertos com Jakelyne Oliveira.

Antes de mais nada, a roça desta noite está sendo disputada pelos roceiros Lidi Lisboa, Raissa Barbosa e o sertanejo Mariano, da dupla com Munhoz. Um dos três participantes deixará o sonho de conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Segundo o resultado parcial da enquete do portal DCI, a atriz de ‘Jezabel’, será é apontada como a décima primeira eliminada com 29% dos votos. Em segundo está Raissa com 31% e o cantor Marciano em terceiro, com 40% dos votos. Mas, a votação ainda continua rolando no R7.com e tudo pode mudar até lá.

A Fazenda 2020: Lidi dá conselhos para Stéfani

Na área interna da sede do reality da Record TV, a atriz aconselhou Stéfani sobre a participante Jakelyne Oliveira. Enquanto a ex-MTV maquiava a roceira para o programa ao vivo desta noite, Lidi disse seu ponto de vista sobre a Miss Brasil 2013. “Fica de olho em Jakelyne [Oliveira], fica de olho“, disparou Lidi. Em seguida, Stéfani questionou: “Por que gente?”. “Fica de olho, jogadora nata. Ei comecei a observar, jogadora nata“, reforçou a atriz, que ao final disse: “Fofinha forçada“.

"Fica de olho na Jakelyne", alerta Lidi à Stéfani 🔥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/jRKQw1pikx — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 26, 2020

Jakelyne assume posto de melhor jogadora

A Miss Brasil 2013 está se mostrando bastante atenta ao jogo e uma boa jogadora. Com o reality chegando na sua reta final de programa no ar, a modelo se tornou a única participante a se consagrar como dona do chapéu de fazendeiro pela terceira vez. Na primeira ocasião, a peoa conseguiu logo no início do reality. Já nas duas últimas ocasiões, a peoa teve que ir pra roça, e disputar a polêmica prova do fazendeiro.

Com um affair dentro da casa com o sertanejo Mariano, a peoa não deixa o jogo de lado e é uma das participantes que mais se envolvem nas dinâmicas de jogo. Seja na indicação à roça, na dinâmica do ‘Resta Um’, ou qualquer outro. Como fazendeira pela primeira vez, Jake foi elogiada pelas participantes da casa, por ter mantido um ambiente harmonioso.

Exemplo disso, é o fato de ela já ter conquistado pela 3ª vez, o chapéu de fazendeira do reality. Na última prova, ela levou a melhor contra as participantes Jojo Todynho e Raissa Barbosa. Jake é o tipo de pessoa perfeita para o jogo, ou seja, bastante competitiva. Nas famosas dinâmicas de ‘Resta Um’, a peoa tenta ao máximo planejar estratégias para se salvar e salvar os aliados, Mariano e Tays Reis. Se continuar assim, pode chegar à final do jogo e brigar para o prêmio de R$ 1,5 milhão.