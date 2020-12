A Fazenda 2020: próximo eliminado fará ‘Hora do Faro’ à distância

No programa ao vivo de quinta-feira (10), será revelado o décimo terceiro participante eliminado do confinamento rural A Fazenda 2020. Como praxe, todo eliminado participa do programa ‘Hora do Faro’, no palco do apresentador Rodrigo Faro, da Record TV. Mas, a participação do famoso desta vez, será à distância, ou seja, de forma remota.

Vote na Enquete A Fazenda 12 para eliminar o 13º roceiro

Record faz mudanças na final de A Fazenda 2020

O momento que todos esperam está chegando. A grande final do reality rural já está marcada, e será no dia 17 de dezembro. Para isso, a Record resolveu fazer algumas mudanças que afetarão o próximo eliminado do programa. Ao contrário das semanas anteriores, o 13º eliminado do jogo, não irá ao palco do programa ‘Hora do Faro’, que vai ao todo domingo. Desta vez, a entrevista será feita de maneira remota, à distância. Tudo isso foi pensado para que o competidor possa retornar à sede do reality A Fazenda 2020, sem correr o risco de ser contaminado com o novo coronavírus.

De acordo com informações divulgadas pelo portal UOL, o próximo eliminado do programa, deixará a sede na quinta-feira (10), e seguirá para um hotel, em um carro de biossegurança. Lá, o famoso ficará isolado para poder retornar à sede, juntamente com os outros eliminados do programa.

Como já noticiamos aqui, a reta final de A Fazenda 2020 será repleta de grandes emoções. O apresentador Marcos Mion revelou no programa ao vivo de terça (8), que os eliminados participarão de 3 dinâmicas diferentes antes da grande final, com lavação de roupa suja e de uma prova valendo prêmios em dinheiro. Além disso, todos estarão presentes na última festa do reality, que promete ser fogo no feno!

Sobre a grande final

Além da chamada “lavadeira”, dinâmica que terá a presença de todos os 20 participantes e que pode causar ainda mais conflitos entre eles, A Fazenda 2020 também contará com uma edição especial do quadro ‘Vale a Pena Ver Direito’, com o Marcos Mion. Até o último dia de programa, o reality terá 4 roças até o público descobrir o novo milionário da vez. Segundo a coluna do jornalista Flávio Ricco, no R7, terá a habitual de quinta-feira (10), uma no sábado (12), uma na segunda-feira (14) e outra na terça-feira (15). Para a grande final, foi revelado a presença de quatro finalistas, número esse, maior do que nas últimas duas edições do programa.

Outra novidade da final, é que nesta edição terá uma plateia virtual, uma solução encontrada pela produção de A Fazenda 2020, para trazer o público ao cenário da atração do último dia. Para participar da plateia virtual, o interessado precisa ser cliente do Banco Original, patrocinadora master do reality rural. Mas, também está rolando uma promoção para um fã do programa, assistir a final diretamente da sede em Itapecerica da Serra. Para participar da promoção, o fã tem que baixar o aplicativo do TikTok (também um dos parceiros do reality) e seguir as regras do regulamento.

Sobre a promoção: Para participar da promoção “SeFosseOFazendeiro”, o interessado deverá baixar e abrir uma conta na rede social do momento, o aplicativo TikTok. Segundo o regulamente, o período de participação será entre 0h do dia 19 de novembro até as 23h59min do dia 10 de dezembro de 2020. Após baixar e abrir a conta e acessar a interatividade da página, o participante da promoção deverá ficar atento ao e-mail e aplicativo, caso a Promotora entre em contato.