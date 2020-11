A Fazenda 2020: público quer Jakelyne na roça desta semana

No último domingo, ontem, 29 de novembro, o Jornal DCI publicou a enquete “Mateus deve mandar quem para a roça?”. Nosso público votou e opinou sobre quem o fazendeiro Mateus Carrieri deve mandar para a roça de A Fazenda 2020 desta semana: Jakelyne Oliveira foi peoa a mais votada. Confira as porcentagens dos participantes:

Jake na berlinda de A Fazenda 2020

Jakelyne ficou bem à frente dos colegas na enquete sobre quem Mateus deve votar na formação de berlinda de amanhã, terça-feira (1). A miss recebeu mais da metade dos votos, somando 57%.

Em seguida vem Lidi Lisboa, que também se desentendeu com Mateus em A Fazenda 2020, a atriz tem 37% dos votos da enquete. Os demais peões tiveram números pequenos e muito distantes das porcentagens de Jakelyne e Lidi. Biel, Stéfani Bays e Tays Reis ficaram com 2% cada. Jojo Todynho, Lipe Ribeiro e Mariano não receberam votos do público do Jornal DCI e somaram 0%.

Quem está com o lampião do poder?

Além do poder de Mateus como fazendeiro, Mariano também será decisivo e terá poder na formação de roça. O peão venceu a Prova de Fogo desta semana de A Fazenda 2020 e se tornou o dono do lampião do poder. Como revelado ao público por Marcos Mion no último domingo (29), o poder da chama vermelha será: quem estiver com a chama, será o quarto roceiro, mas caso já esteja na roça, o dono deste poder deve escolher o quarto roceiro.

“Ou seja, pode deixar a peãozada combinar quem salva quem no ‘resta um’ porque não vai servir para nada mesmo, não é verdade? É isso que a gente gosta”, comentou o apresentador de A Fazenda 2020 ao revelar o poder da chama vermelha.

O poder da chama verde é revelado apenas durante a votação no programa ao vivo.

