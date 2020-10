A Fazenda 2020: público se decepciona com votação: ‘cadê as brigas?’

A formação da 5ª roça do reality A Fazenda 2020 pode ter sido surpreendente pelo poder do Lampião nas mãos de Lucas Selfie no jogo. Mas, na web, os internautas não curtiram muito a madrugada de quarta (14), e se queixaram pela falta do fogo no feno! Muitos sentiram falta das brigas, palavrões e apontamentos ao vivo. Vem ver as repercussões.

A Fazenda 2020: Web se decepciona com votação sem brigas

Mesmo apesar de ter rolado tretas após a votação da roça, o público sentiu falta das famosas brigas e palavrões ao vivo. Na internet, teve até memes comentando o programa, que segundo eles, deixou a desejar quando poderia ter sido bem mais agitada, se é que me entende. O fato é, que os internautas desacreditaram que não rolou nenhuma discussão que possa ser considerado um barraco dos top.

Sendo assim, conforme as brigas e desentendimentos que rolaram durante a semana em A Fazenda 2020, o público achava que seria durante a votação iria ter o tal do fogo no feno, como já aconteceu em outras formações de roça. Mas, não foi o que realmente aconteceu. Aliás, pelo contrário, alguns peões pareciam estar meio desatentos e perdidos no jogo. Sem falar no apresentador Marcos Mion, que em alguns momentos errou a fala. Ao invés de dizer ‘estão na baia’, disse: ‘estão na roça’, para os 4 peões escolhidos para trocar de lugar com os peões que estavam na baia.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Lucas até tentou dar um pouco de emoção na votação

Contudo, ainda assim, o ex-Pânico Lucas Selfie até colocou o isqueiro em jogo. Mas, a chama não rolou. O peão chamou atenção da Miss Brasil 2013 Jakelyne Oliveira ao vivo, mas a peoa não retribuiu a fala. Ou seja, nada de fogo no feno! Famoso dar emoção e entretenimento ao telespectadores, Selfie foi firme e disse que estava incomodado com a posição da peoa. “É que me incomoda muito a fala da Jake aqui às vezes…se ela tinha tanta clareza do poder que ia ser dado, ela podia ter aceitado lá em cima, quando foi oferecido a ela. Me incomoda um pouco ela parecer perdida quando convém e quando chega aqui tem o posicionamento muito certo”, disse o peão ao vivo.

Após a votação rolou treta

Após o programa terminar ao vivo pela transmissão da Record TV, o público assinante do Playplus pôde assistir em tempo real a discussão entre Lucas Selfie e Lipe Ribeiro na área externa da sede do reality A Fazenda 2020. A treta foi feia e Lidi Lisboa, que estava na cozinha, começou a desconfiar da amizade do ex-MTV. Em outras palavras, a atriz se sentiu traída, pois Lipe prometeu imunidade à ela, caso esse fosse o Poder do Lampião.

Lipe não gostou das estratégias do amigo após receber o poder da chama e disparou que Lucas Strabko, o Cartolouco, tinha razão quando disse que Selfie não tem coração. Logo em seguida, disse Selfie em resposta: “É, tinha! Enfia o lampião no c* e roda, então.”

Veja algumas repercussões dos internautas

No entanto, caiu na web é meme garantido. Ou seja, a votação da quinta roça em A Fazenda 2020 também gerou memes. Mesmo não agradando alguns telespectadores, pelo menos teve aquele riso garantido.

De todas essa foi a votação mais fraca e sem graça.tava na expectativa de varias tretas depois do jogo da discórdia,unica coisa que prestou foi biel direto pra roça e mesmo assim ainda tem chance do alecrim dourado voltar.#AFazenda12 pic.twitter.com/OXvXsynrrm — Tô nem ai! (@Danila66852004) October 14, 2020

Gente… CADÊ AS BRIGAS, GRITOS, PALAVRÕES AO VIVO ? Se eu quiser paz assisto Universal #RoçaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/7gRU5Ey5d8 — A Fazenda Chernobyl (@afzdchernobyl) October 14, 2020

Tá mais que nítido que a votação se torna mais emocionante quando a Luiza corre risco de ir pra roça. A lenda é a única que da entretenimento nessa Fazendinha.#RocaAFazenda #AFazenda12 pic.twitter.com/r54TsYibze — Sousa! 🍫💥 (@17Cley) October 14, 2020

Ah gente, que votação chata, tá dando sono, só quero ver as tretas depois da Formação de Roça no PlayPlus.#RocaAFazenda pic.twitter.com/bx45BokQKU — igor 💥⚡🐇👃🎪💃🍸🧢🎭 (@igorstts) October 14, 2020

o twitter criando expectativas pra roça de hj pelas tretas da semana/ realidade: votação chata e sem tretas e embates #RocaAFazenda pic.twitter.com/bTKThBajTz — 𝖒𝖎𝖘𝖙𝖊𝖗𝖎𝖔𝖘𝖔 🛁💥⚡👃🏻🐇🎪 (@ttmisterioso) October 14, 2020

https://twitter.com/abiezr/status/1316207905109147651