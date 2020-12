A Fazenda 2020: público vê imagem de Biel mudar e aponta como favorito

Biel é um dos participantes mais polêmicos do confinamento rural de A Fazenda 2020. O cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista. De lá pra cá, ele já foi classificado como ‘boy lixo’ e como ‘cancelado’. No reality, sua estadia está dando o que falar aqui fora. Aliás, para o público, o cantor é favorito ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

A Fazenda 2020: Biel deve vencer o reality rural?

De acordo com a Enquete A Fazenda 12, o público do DCI aponta Biel como ganhador do programa. Na parcial de votos, o cantor está com o total de 39% dos votos. Logo abaixo está a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse?’ Jojo Todynho, com34%. Para a grande surpresa, a atriz Lidi Lisboa segue em terceiro lugar com 8%. Mas, logo atrás está Mariano, com 4% dos votos.

Em A Fazenda 2020, Biel criou o grupo intitulado: ‘Bico Preto’ ou ‘Minoria’. Ao lado do jornalista Juliano Ceglia [já eliminado], ele combinou votos, indicou para roça e causou treta ao lado de Mirella e companhia. Sua maior rivalidade no jogo, é com a Jojo Todynho, com quem o cantor já bate-boca durante formação de roça ao vivo. Mas, sua intenção ao entrar no reality não era bem fazer inimizades.

Biel entra no reality para mudar a imagem

Antes de entrar em pré-confinamento, o cantor concedeu uma entrevista para o jornalista Leo Dias. Durante a conversa, Biel falou sobre sua trajetória e o que esperava ao entrar em A Fazenda 2020. Vale lembrar, que na época, muitos apontaram um quebra de contrato ao ceder e falar com a imprensa, sobre o programa.

Com toda a polêmica, a entrevista exclusiva precisou ser removida ou o cantor correria o risco de ser expulso antes mesmo de pisar na sede. Além disso, ter que pagar uma multa rescisória de R$ 100 mil. Por fim, a Record decidiu manter Biel no programa, que já vai seguindo para os momentos finais. Mas, segundo a fala do cantor a respeito do propósito de ser assistido por milhares de pessoas, é justamente a oportunidade de “limpar” a própria imagem. Antes de confinamento, Biel foi morava em Los Angeles, na Califórnia, para conseguir “sair” do foco da mídia.

Biel despreza prêmio de R$ 1,5 milhão

Confinado em A Fazenda 2020, Biel revelou em conversa para Tays e Mariano, que o prêmio de R$1,5 milhão da Record TV não é algo que almeja e que consegue juntar a quantia em 10 meses de trabalho, caso consiga limpar sua imagem com o programa.

“Se eu sair daqui com a imagem limpa, eu faço um show, pago todos os custos, sobre uns R$15 mil pra mim. Dez shows, R$150 mil. Isso eu faço em um mês, no mínimo. 100 shows, dez meses: um milhão e meio. Em dez meses faço isso. Não precisa ficar de loucura”, disso o cantor, que ainda completou:

“A pessoa, se sair daqui bem, um post dela vai ser isso – 15 mil. Esses youtubers aí vendem post por 20, 30 mil. Só ter uma agência boa. Não precisa pensar em resolver a vida aqui ‘o prêmio vai resolver minha vida, não vou fazer mais nada’, não é assim.”

Se o cantor realmente mudou a imagem não sabemos informar. O fato é, que segundo a enquete do portal, Biel é favorito para ganhar o prêmio do reality show da Record TV.