A Fazenda 2020: público vota e poder da chama definirá nova roça

O público do Tik Tok votou no poder da chama vermelha, que definirá uma nova formação da roça com três peões. Raissa Barbosa, dona do Lampião, terá que escolher com qual dos poderes ficará e entregar o outro.

Raissa Barbosa foi a grande vencedora da Prova de Fogo no reality A Fazenda 2020. Conforme regra definida no programa, o peão do poder terá que decidir qual chama [vermelha ou verde] ela escolherá na hora da formação da roça desta terça-feira (20). Contudo, somente uma chama foi revelada e escolhida pelo público participante do Tik Tok.

A Fazenda 2020: público escolhe o poder da chama vermelha

Como de costume, o apresentador Marcos Mion faz uma enquete no aplicativo Tik Tok, para o público poder escolher qual poder da chama será revelado durante a formação da roça. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa B – que diz: ‘o dono do poder deverá escolher três pessoas. Uma nova votação decidirá qual dos três peões é o quarto roceiro. A formação da roça não terá ‘Resta Um’.

Afinal de contas, resta saber quem o dono do Lampião irá escolher para ser os três peões que disputarão o banquinha da berlinda. “Uma nova votação vai começar, todos mundo vai votar só nos três escolhidos, para decidir qual dos três, vai ser o quarto roceiro”, disse Mion, que ainda revelou sobre o fim da dinâmica mais temida das roças. “Ou seja, nesse caso, acabou o ‘Resta Um’, não tem mais resta 1 não. Pelo menos essa semana.”

Como foi a Prova de Fogo?

Raissa Barbosa foi a vencedora da Prova de Fogo desta semana em A Fazenda 2020. A prova consistia em um painel com uma série de interruptores. Os peões ficavam pendurados na frente da estrutura e precisavam acender as luzes da frase “Prova de Fogo” no menor tempo possível. A peoa disputava a prova contra Lucas Selfie e Juliano Ceglia.

Raissa terá que escolher qual peão entregará o poder

Acima de tudo, depois que ganha o Poder do Lampião, o dono dele terá a missão de escolher um participante para entregar o poder – que pode definir o rumo do jogo. Tudo depende da participante Raissa, que venceu a prova de fogo no domingo (18).

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Ou seja, tanto o público de casa, quanto os participantes do reality A Fazenda 2020, saberão ao vivo no programa desta terça (13), na Record TV, após a novela ‘Jesus’.