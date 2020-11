A Fazenda 2020: público vota e poder da chama vermelha é revelado

Lucas Selfie venceu a Prova de Fogo no reality em A Fazenda 2020. Conforme regra definida, o peão terá que decidir qual chama (vermelha ou verde) ele escolherá na hora da formação da roça desta terça-feira (3). Contudo, somente uma chama foi revelada e escolhida pelo público participante do Tik Tok. Vem saber qual foi a escolha

A Fazenda 2020: qual foi o poder escolhido pelo público do Tik Tok?

Como de costume, o apresentador Marcos Mion faz uma enquete no aplicativo Tik Tok, para o público poder escolher qual poder da chama será revelado durante a formação da roça. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa A – que diz: “A votação da chama vermelha foi encerrada, e a opção que vocês escolheram no Tik Tok foi a opção A: o dono deste poder tá imune e indica o terceiro roceiro no dia da votação.”

Logo após a revelação, Marcos Mion brincou e disse: “Se parar pra pensar, se alguém colocar a mão nesse poder, essa pessoa praticamente vira outro fazendeiro. Ela fica imune e ainda indica o terceiro roceiro, ou seja, é uma belo poder.”

Senhoras e senhores, vocês votaram e escolheram o Poder da Chama Vermelha desta semana 🔥 Mion anuncia qual foi a opção vencedora 😁 Vem ver! 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/v8oH0by1H2 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 1, 2020

Quem está na baia em A Fazenda 2020?

Lucas disputou a prova contra Jojo Todynho e Lidi Lisboa. Após conquistar o poder do lampião, as duas foram automaticamente para a baia. Com isso, elas puxaram os colegas Mateus Carrieri e Stéfani Bays. Os quatro terão que descer para o local toda noite após tocar o sinal de alerta.

Como foi a Prova de Fogo?

O apresentador ‘entrou’ na sede do reality A Fazenda 2020 e anunciou mais uma prova de fogo. Após conversar com Jojo, Mirella, lucas Selfie e Mateus Carriei, ele pediu para a fazendeira Jakelyne Oliveira pegar a urna para ver quem começava o sorteio dos ovos. Ao final, foram sorteados Jojo Todynho, Lidi Lisboa e Mirella. Mas, a funkeira escolheu Lucas Selfie (por já ter participado anteriormente).

Segundo Lucas Selfie, ganhador da disputa, a prova “era um circuito de 4 etapas. A primeira era um caçulo”. Quem ganhasse, conquistava o poder do lampião da semana, que pode ser decisivo na próxima roça de A Fazenda 2020. Ao retornar à sede, o peão foi recebido com muita gritaria e abraço especial de Raissa Barbosa, seu affair no jogo.

Temos um vencedor da #ProvaDeFogo, meus amigos 🔥 Lucas é mais uma vez o guardião do Lampião do Poder 🤠 Veja a chegada do peão 👇 Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/q4889Q5B2x — PlayPlus (@SigaPlayPlus) November 1, 2020

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Ou seja, tanto o público de casa, quanto os participantes do reality A Fazenda 2020, saberão ao vivo no programa desta terça (3), na Record TV.