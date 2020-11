A Fazenda 2020: público vota e poder da chama vermelha é revelado

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Marcos Mion, apresentador de A Fazenda 2020, revelou o poder da chama vermelha na tarde deste domingo (29). O vencedor da prova de fogo vai colocar um peão diretamente na roça. Isso porque, quem receber a chama vermelha será o quarto roceiro a ocupar o banquinho.

Na terça-feira (1) de dezembro, os peões vão formar mais uma roça em A Fazenda 2020. Primeiramente, o dono do lampião dos poderes vai escolher ficar com a chama verde ou a vermelha. Logo em seguida, entregar a chama não escolhida para um concorrente. Na sequência, o fazendeiro da semana, Mateus Carrieri, vai mandar um peão à roça.

A casa vai votar em aberto seguido de justificativa para definir o segundo roceiro. Por fim, quem for o mais votado pela casa terá que puxar um morador da baia para a zona de risco. No entanto, quem for à roça terá a chance de voltar como fazendeiro. Mas, vale destacar, um dos roceiros será vetado da prova.

Como é definido os poderes do lampião em A Fazenda 2020?

Por meio de votação no TikTok, o público de A Fazenda 2020 vota entre duas opções para escolher o conteúdo da chama vermelha. Já a chama verde, a produção do reality show rural define o comando que vai movimentar a formação de cada roça. Por tanto, o público só fica sabendo o conteúdo da chama em questão no programa de formação de roça (toda terça).

As chamas são conquistadas por um peão em uma prova de fogo realizada aos domingos. Normalmente, a produção realiza um sorteio com os peões. Os três que pegarem ovos dourados disputam a prova que define o novo dono do lampião dos poderes. No entanto, os perdedores, vão direto pra baia e escolhem um acompanhante cada. Na baia, os moradores não podem tomar banho na sede e vivem longe do conforto.

