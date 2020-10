A Fazenda 2020: público vota e poder da chama vermelha é revelado

Na roça desta semana em A Fazenda 2020, Lipe Ribeiro se deu melhor na Prova de Fogo e conquistou o Poder do Lampião – que é decisivo para o jogo. No entanto, apenas um poder foi revelado antes da votação. Vem saber qual foi

Pela 2ª vez no programa, Lipe Ribeiro venceu a Prova de Fogo no reality em A Fazenda 2020. Conforme regra definida, o peão terá que decidir qual chama (vermelha ou verde) ele escolherá na hora da formação da roça desta terça-feira (13). Contudo, somente uma chama foi revelada e escolhida pelo público participante do Tik Tok. Vem saber qual foi a escolha

A Fazenda 2020: qual foi o poder escolhido pelo público do Tik Tok?

Como de costume, o apresentador Marcos Mion faz uma enquete no aplicativo Tik Tok, para o público poder escolher qual poder da chama será revelado durante a formação da roça. Sendo assim, como resultado, o público da rede social votou e escolheu a alternativa A – que diz: ‘o dono do poder e mais um peão escolhido por ele estarão imunes à votação dos peões”.

Afinal de contas, resta saber quem o dono do Lampião irá escolher para ser imune à votação dos outros participantes. Logo após a revelação, Marcos Mion brincou e disse: “Esse poder é o sonho dos casaizinhos, não é verdade?”. No entanto, ele refletiu sobre casais de A Fazenda 2020 e cutucou:

“Se bem que tá meio complicado afirmar quais casais sobreviveram depois da última festa né”, questionou Mion, que continuou: “Quais casais que se assumiram, que a gente pode shippar, qual a gente pode ficar conversando e fofocando ali apoiado na janela gente?”. Entretanto, seja como for a votação desta noite, ele finalizou ressaltando o poder da Chama Vermelha: “Mas que o poder é bom, ele é bom não é verdade?”.

Lipe Ribeiro terá que escolher qual peão entregará o poder

Acima de tudo, depois que ganha o Poder do Lampião, o dono dele terá a missão de escolher um participante para entregar o poder – que pode salvar a pessoa da roça e definir o jogo. Tudo depende de ex- ‘De Férias Com o Ex’, Lipe Ribeiro, que venceu a prova de fogo no domingo (11).

Entretanto, durante uma bate-papo com Lidi Lisboa na área externa da sede de A Fazenda 2020, Lipe Ribeiro revelou que presentearia a amiga de confinamento, se caso o poder fosse de imunizar alguém. “Mas se eu tiver um dia a imunidade, eu te dou”, afirmou o empresário, que continuou: “acho que você é tem muito mais chance de tomar votos.”

Lipe diz que dará imunidade para Lidi Lisboa em A Fazenda 2020.

Lipe e Lidi conversam sobre os poderes do Lampião 👀 O peão diz que se tiver imunidade ele entrega à atriz 👇 Acompanhe #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/AYmJTa5dyK — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 13, 2020

E a Chama Verde?

O poder da Chama Verde é revelado somente durante a votação da roça. Ou seja, tanto o público de casa, quanto os participantes do reality A Fazenda 2020, saberão ao vivo no programa desta terça (13), na Record TV.

A prova de fogo desta semana precisou de agilidade, raciocínio e força vocal. Lipe, Jojo e Stéfani gritavam as orientações para Jakelyne Oliveira, Victória Villarim e Raissa Barbosa, respectivamente. As peoas eram as ajudantes e precisavam cumprir um circuito vendadas.No final, quem levou a melhor foram Jake e Lipe. Contudo, somente um peão poderia ficar com o Lampião. O escolhido foi Lipe. Como consequência, Jojo, Stéfani, Juliano e Tays estão na baia.