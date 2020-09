O jornal DCI já está por dentro de tudo que se passa no reality A Fazenda 2020. Dito isso, resgatamos seis hits de sucesso de MC Biel, os quais ele fez comparação com Jojo Todynho, do ‘Que Tiro Foi Esse?’. As canções vêm desde ‘Química’, ‘Boquinha’, ‘To Tirando Onda’, e mais.

Biel é um dos participantes de A Fazenda 2020, que estreou no dia 8 de setembro, na Record TV, com apresentação de Marcos Mion. O cantor ganhou fama negativa em 2016, depois que foi acusado de assediar uma jornalista durante uma entrevista.

No reality, ele chegou a fazer comparação com a funkeira Jojo Todynho, e os seus hits de sucesso. A princípio, ele disse: ‘ela tem um, eu tenho seis‘. Mas, afinal, quais são os seis hits de Biel que ele tanto fala no programa?

A Fazenda 2020:quais os seus hits de MC Biel?

Primeiramente, vamos relembrar a carreira como cantor. Em abril de 2015, devido ao sucesso que fez na internet, Biel assinou um contrato com a gravadora Warner Music. Seu segundo EP, “Biel”, foi lançado em junho do mesmo ano no iTunes. Em novembro do mesmo ano, ele lançou um novo single, chamado “Química“, que estreou em segundo lugar no iTunes, ficando atrás somente de “Hello”, de Adele. O cantor também ganhou o Meus Prêmios Nick, como “Revelação musical”, no mesmo ano.

Para os fãs, Biel certamente aceitou participar do reality A Fazenda 2020 para limpar a imagem e retornar ao estrelato musical. Desde que foi acusado de assédio, o cantor não emplacou um novo hit nas paradas de sucesso e passou a ser mal visto pelo público em tudo que faz.

Veja abaixo os hits de sucesso de MC Biel:

1. ‘Química’

2. Demorô

3. Boquinha

4. To Tirando Onda

5. Pimenta

6. Ninguém Segura Ela

A Fazenda 2020: Biel compara carreira com Jojo Todynho

Em contrapartida, Biel chegou a comparar sua carreira musical com a de Jojo Todynho, ‘Que Tiro Foi Esse?‘. “Ela chegou agora, tem dois, três aninhos de carreira, você tem oito, moleque. Ela tem um hit, você tem seis. E aí? Tá ligado? Tem uma cobrança dentro de mim”, disse referindo-se a si mesmo. Com isso, já podemos concluir que a próxima formação da roça em A Fazenda 2020 vai ser mais fogo no feno!

Biel falando que o povo aqui fora tá esperando ele confrontar a Jojo, porque ela só tem 1 hit e ele tem 6, ele tem 8 anos de carreira, ela tem 2, tem que respeita a história dele 😂 #AFazenda12 pic.twitter.com/0vhL3EIsiZ — Gio 🤠 (@TeamGiovanneBR) September 28, 2020

Dona de um hit só com orgulho

Jojo Todynho é dona do hit “Que Tiro Foi Esse?“, e embora seja apenas um, a música fez um estrago (no bom sentido). O clipe da cantora foi visto 231 milhões de vezes.

“Eu vejo as pessoas falarem assim: ‘a dona de um hit só’. Gente, um hit é um hit. A minha música tocou até na Arábia Saudita, amor”, diz a cantora. Pelo jeito, Jojo não tá nem aí.

https://twitter.com/i/status/1310419518532063237