A Fazenda 2020: que tiro foi esse? Jojo Todynho corre peladona pela casa

Jojo Todynho é com certeza uma das participantes que mais engraçadas desta edição do reality da Record TV. Fato é, que após agitar na festa ‘Neon’ de A Fazenda 2020, a funkeira resolveu sair correndo pela casa. No entanto, mesmo com muitas câmeras por todo lado, a peoa decidiu correr pelada. A cena é digna de um verdadeiro meme. Vem ver.

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comer todas os aperitivos da festa, os participantes fizeram o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. No entanto, antes de mesmo de brindar, os peões comentaram sobre o drink de início estar muito forte. “Caralh* isso é álcool puro”, disse a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que completou: “Tá muito forte, tá muito forte.” No entanto, após feito, partiram para a festa.

A Fazenda 2020: Jojo corre peladona pela casa

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’, pareceu não estar preocupada em estar sendo vigiada durante 24 horas por dia. Ela literalmente saiu correndo pela casa do reality A Fazenda 2020, pelada. A cena é rápida, mas já garantiu memes na internet.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Após a eliminação de Luiza Ambiel, que aconteceu na quinta-feira (22), a funkeira está em êxtase. Claro, que parte dessa alegria, é pelo fato de Mateus Carrieri ter voltado da roça. No entanto, antes mesmo da festa ‘Neon’ tomar conta da noite dos participantes de A Fazenda 2020, a funkeira disse: “Meu nome hoje é sacanagem. Tô até leve.” Depois Jojo chamou Mariano e falou: “Tô alcoolizada já”, o sertanejo respondeu: “O pau vai torar hoje” e a cantora disse: “Vou tomar punição. Amanhã eu carrego água. Nem aí. Meu nome hoje é sacanagem”. Um pouco antes tocou uma música de Anitta e a funkeira disse: “Minha amiga é foda, Aniraaaa”

Veja algumas reações dos internautas

Ela tá pelada é isso mesmo? — batista kalimann (@eujoaobatista_) October 24, 2020

MEU DEUS JOJOOOO HAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA — Jan (@janaanasc_) October 24, 2020

Eu correndo quando a vacina chegar kkkk — AtvCuckSP (@AtvCuckSP) October 24, 2020

A Fazenda 2020: Peões reclamam de drink forte

Primeiramente, antes de entrar na pista de dança e comer todas os aperitivos da festa, os participantes tem o famoso brinde com o grito ‘descancelados’. No entanto, antes de mesmo de brindar, os peões comentaram sobre o drink de início estar muito forte. “Caralh* isso é álcool puro”, disse a Miss Brasil Jakelyne Oliveira, que completou: “Tá muito forte, tá muito forte.”

Logo em seguida, o tradicional brinde aconteceu. No mesmo instante, Mirella foi tentar provar a bebida, e assim como Jakelyne, também achou muito forte. Biel, que estava próximo à ela, disse brincando: “É pinga pura.”

Como foi a festa ‘Neon’?

Como de costume, as festas do reality A Fazenda 2020, sempre apresenta um convidado especial que comanda a live show dos peões. Desta vez, a cantora Joelma foi atração especial da festa, que agitou os participantes do confinamento rural.

Através de uma telão, a cantora abriu a live show da noite com a música de maior sucesso, intitulado: ‘A Lua Me Traiu”. No entanto, assim que apareceu no telão em A Fazenda 2020, os participantes foram ao delírio. Tays Reis foi uma das peões que vibraram ao ver a artista.