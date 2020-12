A Fazenda 2020: quem é a pessoa que Mariano tinha fora do reality?

Mariano, décimo terceiro eliminado de A Fazenda 2020, assumiu que tinha um romance com pessoa antes de entrar no reality show. A revelação foi feita durante a Cabine de Descompressão, apresentada por Victor Sarro, logo após a eliminação do cantor nesta quinta-feira (10).

“Eu até comentei que eu tinha falado isso com alguém na festa. Eu conversei isso com a Jake, logo no começo quando a gente começou a ficar, [falei] que eu ficava com uma pessoa aqui fora. Eu não tinha um relacionamento, eu não tinha um namoro, mas eu nunca tô sozinho, na verdade… A gente sempre tem alguém”, disse ele, sem entregar nomes.

Inicialmente, quando o sertanejo ainda estava confinado no jogo, ele havia negado a informação após Luiza Ambiel expor o seu affair em reunião de condomínio. “Vocês querem me destruir? Então eu vou falar. Já que eu tenho esse título de fofoqueira, se eu quisesse tacar fogo na casa eu teria usado isso, mas eu nem usei”, disse Luiza, que entregou o romance de Mariano de antes do início de A Fazenda 2020, em seguida.

Já Mariano, rebateu na ocasião negando a informação dada pela ex-Banheira do Gugu. “Se eu tivesse alguém, você acha que eu iria ficar com alguém em rede nacional?”, disse o intérprete de Camaro amarelo, deixando Luiza se passar como fofoqueira e odiada por quase todos da casa.

Mariano tem outra fora de A Fazenda 2020?

Eliminado de A Fazenda 2020, Mariano abriu o jogo e voltou atrás sobre ter negado o affair com outra antes de ser confinado no reality show e se envolver amorosamente com Jakelyne Oliveira. Mas, afinal, quem é a namorada de Mariano? Nathalia Midory é o nome da eleita, segundo informações enviada ao colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Eles se conhecem há pouco mais de 15 anos, mas segundo a publicação, o cantor nunca a assumiu publicamente como namorada. Nathalia é a melhor amiga de Arthur, irmão do sertanejo. A ex-affair de Mariano é discreta, mas querida por todos da família do famoso.