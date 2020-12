A Fazenda 2020: quem é Renata, a amiga que Jojo tanto fala?

Jojo Todynho sempre cita sua melhor amiga Renata nas conversas que tem com os colegas em A Fazenda 2020. Ontem, quarta-feira (16), o público finalmente pôde ver uma interação entre as duas, já que a amiga da dona do hit “Que tiro foi esse?” apareceu de surpresa no confinamento. Mas quem é essa famosa Renata?

Quem é a amiga de Jojo?

Renata Pigliasco Branco é nutricionista clínica e esportiva, ao entrar no Instagram da amiga de Jojo Todynho, dá para notar o quanto as duas são próximas. Com várias fotos ao lado da peoa de A Fazenda 2020, Renata também é engajada nos mutirões de votos para ajudar a manter a carioca no jogo.

“Minha amiga, estamos com muita saudade, mas só queremos te ver dia 17 de Dezembro [data da final de A Fazenda 12], campeã”, escreveu a nutricionista em uma das fotos que publicou ao lado da cantora. “Jordana te amamos d+ minha amiga!!! Vamos nos encontrar em breve”, disse Renata em outra postagem.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Leia também: veja para quem vai a torcida dos ex-participantes

Renata ‘invadiu’ A Fazenda 2020

Amiga de Jojo Todynho há anos, Renata apareceu no confinamento durante a tarde de ontem, quarta-feira (16), um dia antes da grande final, para surpreender a carioca durante um emocionante momento em que os finalistas leram cartas de familiares ou amigos.

A dupla não pôde ter contato físico, mas conversaram à distância, Jojo na casa da árvore e Renata na cerca. Chorando muito, Jojo declarou: “eu tô morrendo de saudade de você”. “Amiga que orgulho, todo mundo te ama, sua avó está bem”, informou a amiga da peoa de A Fazenda 2020. Antes de ir embora, Renata desejou: “força que está acabando, falta pouco”.

Veja também sobre A Fazenda 2020:

Enquete: resultado indica o campeão do reality

Biel e Tays continuarão juntos fora do reality?

O que sabemos sobre a grande final?