A Fazenda 2020: quem Juliano colocará na roça? Veja os possíveis alvos

A sexta formação de berlinda de A Fazenda 2020 se aproxima. Na noite desta nesta terça-feira (27), será realizada a votação que define os roceiros da semana e quem terá direito a disputar a Prova do Fazendeiro, que tradicionalmente acontece nas quartas-feiras, um dia antes da noite de eliminação. Juliano Ceglia é o fazendeiro da semana e colará alguém direto na roça. Quem será o azarado? Listamos os peões que estão na mira do participante.

Que peão de A Fazenda 2020 Juliano indicará para a roça?

Jojo Todynho

Jojo já arranjou duas confusões com Juliano. A primeira foi quando o peão se tornou fazendeiro pela primeira vez, a dona do hit “Que tiro foi esse?” acusou o jornalista de ‘passar pano’ para os amigos, o que o participante de A Fazenda 2020 discordou.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A segunda vez em que Jojo bateu de frente com Juliano foi na última sexta-feira (23). A carioca discutiu com o jornalista durante a divisão de tarefas. Pouco depois, o fazendeiro desta semana de A Fazenda 2020 conversou com Mirella e Victória e reclamou do comportamento de Jojo. “É a segunda vez que ela me peita como fazendeiro, estou de saco cheio já. Agora já comprei briga mesmo, tomo voto dela, mandei para a roça, mando de novo, estou nem aí. Hoje eu mandaria ela de novo para a roça, pode voltar, mas eu mandaria”, declarou o peão. Além disso, quando foi fazendeiro, Juliano indicou a cantora para a berlinda.

Treta Chernbyl VS Jojo /02:"Juliano"Quer trocar a função jojo?"JoJo"Não, quero ficar na cozinha. Toda semana é a mesma coisa, não sei porque isso agora, vou ficar na cozinha e acabou."JU"Não não não…"Jojo"Deus me dê paciência ó pai. pic.twitter.com/GbORDxBOkO — Black Wells (@wellsfontenele) October 23, 2020

Raissa Barbosa

Raissa Barbosa não está em bons lençóis com o grupo de Juliano no jogo. A modelo já se desentendeu com Biel, Mirella e o próprio Juliano. A mais recente intriga de Raissa aconteceu porque a peoa não salvou a MC da quinta roça de A Fazenda 2020 com o poder da chama verde.

Quando Mateus Carrieri e Mirella foram salvos da eliminação e Luiza Ambiel disse tchau ao confinamento, o fazendeiro da semana de A Fazenda 2020 comentou com seus colegas que Raissa seria sua indicação: “hoje pra mim é o meu voto”. Aparentemente o jornalista esportivo mudou de ideia pois citou outros nomes de possíveis indicados durante esta semana, porém a modelo não deve estar muito longe da zona de perigo.

Lipe Ribeiro – A Fazenda 2020

Como Lipe Ribeiro já colocou Juliano na roça, na terceira berlinda de A Fazenda 2020, ele também pode ficar em perigo. Juliano já citou o nome do ex-De férias com o ex mais de uma vez ao conversar sobre sua indicação. “Eu tinha carinho, mas agora… Estava vendo essa possibilidade e acho vai ter que ser ele mesmo, até por coerência porque ele já me mandou pra roça”, comentou o fazendeiro.

https://twitter.com/SigaPlayPlus/status/1320784554060357635?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1320784554060357635%7Ctwgr%5Eshare_3%2Ccontainerclick_1&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dci.com.br%2Fdci-mais%2Fentretenimento%2Fa-fazenda-2020%2Fa-fazenda-12-juliano-considera-indicar-lipe-e-conversa-sobre-opcoes%2F33539%2F