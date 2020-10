A Fazenda 2020: quem Luiza Ambiel colocará na roça? Veja os possíveis alvos

A quinta formação de berlinda de A Fazenda 2020 será nesta terça-feira (13). Luiza Ambiel é a fazendeira da semana e será a primeira peoa a votar. Listamos alguns peões que podem estar na mira da atriz:

Qual será o peão indicado pela fazendeira Luiza?

Lidi Lisboa

Lidi e Luiza têm uma lista de confusões em A Fazenda 2020. Nos primeiros dias do mês de outubro, as peoas brigaram porque a paranaense confrontou MC Mirella sobre o uso de um balde que Luiza precisava para realizar uma de suas tarefas. Como Mirella não entendeu o motivo da irritação de Lidi, também confrontou Luiza sobre o assunto, o que deixou a atriz brava com a situação. Luiza acusou Lidi de colocar ela e a MC uma contra a outra, o que gerou uma confusão regada a gritos. Lidi chegou a chamar a peoa de ‘louca’.

Os atritos não terminaram aí. Na última sexta-feira (9), as participantes de A Fazenda 2020 voltaram a brigar porque Lidi discordou das funções que foram designadas à Tays Reis. “A Lidi está causando a maior tempestade”, Luiza contou para Mateus em papo. Com o clima ainda pesado, a fazendeira da semana se descontrolou quando ouviu Lidi cantando uma música do Raça Negra e afirmou que foi provocação por parte da peoa, pois o vocalista do grupo é ex-namorado de Luiza.

Após a quinta Prova do Fazendeiro de A Fazenda 2020, que foi vencida por Luiza, Lidi mostrou sua irritação com a vitória da atriz e comentou: “olha gente, acho que estou afim de ir embora mesmo”.

Lidi poderia ser considerada um alvo óbvio de Luiza, no entanto, recentemente, as peoas conversaram e conseguiram fazer as pazes. Será que a paz realmente vai durar entre as duas?

Após retornar à sede, a Fazendeira desabafa com as peoas sobre Lidi e Tays 🔥 Olha só! Veja #AFazenda12 ao vivo ➡ https://t.co/XUTyk2BMLJ pic.twitter.com/b580WB018d — PlayPlus (@SigaPlayPlus) October 9, 2020

Mariano – A Fazenda 2020

Luiza e Mariano já se votaram em mais de uma formação de roça em A Fazenda 2020. Durante a votação para estabelecer os roceiros da quarta berlinda do reality show, a dupla discutiu.

O sertanejo disse que já esperava pelo voto da atriz e quando foi dar sua justificativa, foi interrompido por Luiza, que discordou dos comentários do cantor.

Durante a briga, Luiza disse que não queria mais saber do peão e disparou: “manda ele cuidar do Camaro amarelo dele que ele ganha mais”, se referindo ao hit de Mariano e seu colega de dupla, Munhoz.

Porém, durante a semana de reinado de Luiza em A Fazenda 2020, o peão e a fazendeira não tiveram atritos. Será que a confusão entre eles já virou águas passadas para a participante?

Tays Reis

Na última quinta-feira (9), Luiza se desentendeu com Tays. A fazendeira disse que algumas tarefas da casa ainda precisavam ser feitas e pediu pela colaboração de Cartolouco, Stéfani e Biel na cozinha. Em seguida, Tays comentou: “vou limpar o fogão, relaxa”. “Não, deixa que a Stéfani faz, estou passando para a galera que não fez nada. Você estava no lixo e na baia”, explicou a atriz.

“Mas eu não me importo. Besteira”, disse a cantora. “Tays, não tira minha autoridade de fazendeira”, rebateu Luiza. “Isso você acha que é tirar sua autoridade?”, questionou a peoa. “É, estou falando que vou fazer dessa forma”, disse a participante de A Fazenda 2020. Mais tarde, Luiza foi até a baia e pediu desculpa para a baiana. Porém, na sexta-feira, quando escutou Lidi e Tays cantando Raça Negra na casa da árvore, o clima de amizade foi novamente por água abaixo.

No domingo (11), as duas voltaram a soltar farpas durante a dinâmica “Ferra peão”.

Tays aproveita o momento do "Ferra Peão" para lavar a roupa suja com Luiza Ambiel e Stéfani 🔥 #ProvaDeFogo 💥 Quer ver mais #AFazenda12? Acesse: https://t.co/QwEASa9Q0s pic.twitter.com/lnDGp2sqq9 — A Fazenda (@afazendarecord) October 13, 2020

Jojo Todynho – A Fazenda 2020

As peoas são amigas no reality show rural, mas recentemente brigaram e estão sem se falar há mais de um dia, segundo Luiza, Jojo nem olha mais na cara da fazendeira da semana de A Fazenda 2020. Será que a amizade acabou de verdade?

Na manhã do último domingo (11), Jojo Todynho se desentendeu com Luiza por causa da divisão de tarefas em A Fazenda 2020. A cantora não concordou com algumas decisões da atriz e as duas brigaram. Antes de finalizar a discussão, Jojo disparou: “então tá bom. A delegação é sua, você faz o que você quiser. Você está certa, não me meto. Qualquer coisa que você sentir de me perguntar, não me pergunte porque eu não vou responder mais”.

https://www.youtube.com/watch?v=fpmh4OJ0q88&feature=emb_title