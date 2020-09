Raissa Barbosa e Andressa Urach têm algumas semelhas. Além das duas terem levado o título de miss-bumbum, elas também reúnem barracos sem filtros como marcas registradas no reality show.

A Fazenda 2020 chegou em sua segunda semana no ar na noite de terça-feira (22) com o feito de inúmeros barracos. Raissa Barbosa, aliás, é o principal nome do reality show em seus primeiros dias. Isso porque, a famosa protagonizou a primeira discussão intensa e segue fazendo inimizades no jogo. O que a coloca como a nova Andressa Urach da atração.

A Fazenda 2020: por que Raissa é considerada a nova Urach?

Ex-vice Miss Bumbum assim como Urach, Raissa não tem só o título mais cobiçado entre as musas em comum com a famosa. Em A Fazenda 2020, a estrela já surtou a ponto de preocupar a produção e o público que acompanha o confinamento pelo PlayPlus.

Na primeira formação de roça de A Fazenda 2020, a modelo recebeu 8 votos da casa e se revoltou após o programa ao vivo. Já na sede, a famosa perdeu o controle e jogou água no rosto do cantor Biel.

O momento tenso aconteceu na cozinha da sede, enquanto Raissa tirava satisfação por ter sido alvo de votos em massa. O ataque de fúria não parou por aí. Isso porque, a famosa, ao ser contida por Jakelyne Oliveira, declarou ao berros: “Eu quero quebrar o pau”.

Raissa disse que foi alvo de uma combinação de votos entre os homens da casa. A peoa acusou pessoalmente nomes como Mateus Carrieri, Juliano Ceglia, JP Gadêlha, Cartolouco e Rodrigo Moraes. “Jogaram sujo”, gritou ela.

Em um dos momentos, Raissa pegou um travesseiro e gritou descontroladamente no quarto principal da casa de A Fazenda 2020. Logo após a confusão, a assessoria de imprensa de Raissa Barbosa informou ao público que ela sofre da Síndrome de Borderline. Que é um transtorno de personalidade em que a pessoa não consegue controlar reações e sentimentos.

Raissa Barbosa e Lucas Maciel armam treta em A Fazenda 2020

O novo desdobramento de A Fazenda 2020 que coloca Raissa Barbosa como a nova Urach tem Lucas Maciel como personagem. Os dois travam uma guerra declarada na casa desde a madrugada de sábado (19) após a festa.

Em uma briga generalizada no quarto, o ex-pânico deu e entender que votaram na ex-vice Miss Bumbum por sua potencial volta. Já na festa, ele teria tentado falar com ela diversas vezes, porém, teria sido ignorado.

“Falou isso, não foi? E aí? Não sei de onde você tirou isso, que eu tô achando. Eu voltei aqui toda normal, chorando, toda feliz. Se eu tivesse me achando, eu não teria chegado daquele jeito, não. Eu teria chegado falando tudo o que eu queria falar e o final eu nem falei”, disparou a modelo.

Como foi a participação de Andressa Urach em A Fazenda?

A ex-vice Miss Bumbum parou o Brasil com a sua performance no confinamento rural. Andressa protagonizou inúmeros barracos com Bárbara Evans, que acabou vencendo a temporada em 2013 de A Fazenda. Além disso, ela se tornou rival de Denise Rocha.

Em uma discussão ao vivo durante uma roça entre as três considerada a final antecipada, Andressa não se intimidou e rasgou o verbo contra as rivais. Só para ilustrar, ela disse que Evans ‘era exemplo de sexo ao vivo’. Já sobre Rocha, destacou que some ‘comia e defecava’.

Em uma das brigas memoráveis, a ex-musa trocou cuspe com Mateus Verdelho, então ficante de Bárbara em A Fazenda. A atitude dos dois, inclusive, virou debate entre o público sobre expulsão. No reality, por exemplo, agredir fisicamente é extremamente proibido. Mas apesar de grave, ambos seguiram confinados e travando embates.

Na última festa, em que todos os participantes retornaram ao jogo, Andressa surtou e ficou completamente nua. Alguns peões tentaram impedir a exposição da famosa, no entanto, não tiveram sucesso. Em suma, a edição do programa para a TV teve que inserir alertas de censura devido ao número de palavrões. Não atoa, a famosa é tida como o principal ícone do reality show, sendo, inclusive, citada como pensadora contemporânea da atração.

Vocês concordam que a Raissa de A Fazenda 2020 pode ser a nova Urach?